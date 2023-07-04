陽台有鳥巢 小心禽蟎叮咬

入夏以來，禽鳥數量變多，不少麻雀、燕、鴿、斑鳩在樹上或住家陽台附近築巢，小心禽蟎上身，讓人癢到受不了。皮膚科醫師表示，最近遭禽蟎叮咬、皮膚搔癢的個案明顯增加，建議至戶外活動時，少停留在鳥類聚集之處，也不要在陽台晾曬衣物，以免禽蟎附身叮人。

嘉義基督教醫院皮膚科主任邱健群表示，禽蟎為寄生於鳥類及家禽類等皮膚表面的蟎蟲，以吸血為食，成蟲約0.7到1mm，只有針頭大小，肉眼僅能看到一小點，顯微鏡放大後，可見到8隻腳，身體原本為灰白色，吸飽了血，變成紅棕色。

蟎蟲以吸血為食，沒有吸血，可存活至少7天，通常透過冷氣通風口、窗戶鑽縫空隙，從屋外進到室內，附著在人類皮膚，叮咬吸血。

邱健群指出，每年4月至9月，蟲類出沒頻繁，且氣候悶熱潮濕，如果居住環境常有鳥禽出沒，就可能傳散禽蟎，引發嚴重皮膚炎，常見於腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側，以及皮膚與衣物接觸界線，最為明顯。

邱健群說，最近收治多名禽蟎叮咬個案，皮膚奇癢無比，到了診間，仍是抓個不停，尤其是較敏感的皮膚皺褶處，如腋下、胯下，如果被叮咬，搔癢難耐，確實較難處理。

禽蟎叮咬皮膚，冒出紅疹，和一般蚊蟲叮咬沒什麼兩樣，一顆一顆的紅腫突起物，好發部位為衣服袖口、腋窩、脖子、胸罩邊緣、腰帶附近、胯下及褲管開口等處，同一區域常同時出現兩三個以上的傷口。在治療上，通常給予口服藥合併藥膏，很快就可止癢，降低發炎反應。

雖然禽蟎並無傳播疾病的風險，但叮咬後確實令人癢到快崩潰，邱健群提醒，居家環境應保持清潔乾燥，如果鄰居飼養鴿子，或住家陽台常看到鳥禽停留，或是築巢，就需提高警覺，避免在陽台空地晾曬衣物、棉被。