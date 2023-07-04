西班牙國家舞團「卡門」9月演出 早鳥88折

西班牙國家舞團（Compañía Nacional de Danza）首度登上高雄衛武營戲劇院，帶來35周年誌慶之作「卡門」（Carmen），為約翰．英格（Johan Inger）榮獲舞蹈界奧斯卡美譽的伯努瓦獎之作，作品完美結合小說家梅里美原著中的迷人陰鬱氛圍，與音樂家比才激昂熱情的曲風，結合俐落時裝與充滿符號暗示的舞台設計，讓百年經典歌劇裡的魅惑卡門與深沉癡情的荷西儼然重生於現代。

本次舞作巡演呼應近年掀起的女性主義熱潮，呈現文本中角色的心理糾葛，將自卡門與荷西童年情感與陰影延伸情感敘事軸線，讓觀眾有機會跳脫道德荊棘，以嶄新角度欣賞這位蛻變成現代女權精神的絕佳角色；舞台設計以數字「3」貫穿全劇，打造卡門文本中的3角世界，透過3乘3的9個棱鏡，並由3位舞者隨舞飄逸，讓時間、空間與視角流暢推進，場景色調則調維持西班牙的奔放烈焰，搭配經典樂曲的激情節奏，將西班牙美學發揮至淋漓盡致，是本次作品最引人入勝的必看亮點之一。

卡門9月9、10日在衛武營演出3場，早鳥優惠88折只到7月19日，即刻上udn售票網（https://reurl.cc/lDzbjv）購票，節目適用文化幣及開放部分青年席優惠方案，詳細購票方式及活動資訊請以公告為主，客服專線（02）26491688，服務時間每日上午9點到下午6點。