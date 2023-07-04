台南登革熱累計163例 病毒株異於雲林

本土登革熱疫情在台南、雲林延燒，台南昨天新增5例本土病例，累計163例，國家衛生研究院推估疫情最早從仁德區擴散，但台南與雲林病毒株不同，應非台南傳過去；雲林至今17例快篩陽性，其中6人確定確診，縣府發現多數個案曾有古坑桐花公園等足跡，公園即日起關閉至9日。

南市府登革熱防治中心表示，新增確診5例其中仁德區3例、東區2例，年齡介於30歲至71歲，目前已噴藥達到6363戶，占全部需要噴藥戶數97%，即日起到9日持續在成功里活動中心設擴大採檢站。

防治中心指出，國家衛生研究院利用台大學者研發的動態時空演算法，推估這波疫情最早應是從仁德區成功、仁和及仁愛里開始，再往北、往東、往西傳染，已擴散為23個子群聚，還好尚未有多點爆發情況，不過第1型登革熱症狀以發燒為主，容易與新冠肺炎混淆，造成疫情在社區「悶燒」一段時間都沒被發現。

防治中心認為，東南亞的登革熱疫情嚴重，邊境開放後病毒因此進入台灣，但雲林病例檢驗為印尼株，與台南的泰國株不同。

雲林目前確診者及疑似個案，都曾有古坑荷苞山桐花公園，及當地農田、果園足跡，荷苞村昨全村大清消，縣府也會持續派員駐點快篩；縣府指出，因古坑果園和竹林多，落葉層疊造成積水，加上近日陣雨頻繁，籲農民要加強清除孳生源。

據了解，疾管署人員近日一度建議筍農不要採收，降低被蚊蟲叮咬機率，但現為採收旺季，要讓農民放棄採收不容易。