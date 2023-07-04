國內線機票 8月起降價

航空燃油價格下跌，交通部民航局昨公布，8月1日起調降國內23條航線機票價格，降幅從2.7%至6.9%，以華信航空台北—金門降182元最多；旅客若在票價調整前已購買8月起出發航班機票，由航空公司退還差價。

民航局表示，國內航線票價2014年起改為因應油價變動調整機制，依中油昨公告的航空燃油價格，5至7月國內航空燃油平均價已達國內線運價調降門檻（每公升21.74元），各航線平均跌幅約4.3%，平均調降95元，各航空公司依此調降全額票價，8月1日起生效。

民航局發布的票價調整金額表，23條國內航線降價30元至182元不等，其中華信航空台北—金門航班從2641元降至2459元，降價182元、降幅高達6.9%；其次為華信航空高雄—花蓮航班從2488元降至2329元，調降159元、降幅達6.4%；立榮航空台北—金門航班從2618元降至2458元，調降160元、降幅達6.1%。共10條航線降價百元以上。