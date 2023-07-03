迎小暑各地愈來愈熱 大台北可能出現逾37度極端高溫

小暑將至，未來一周，各地高溫炎熱，東半部有局部焚風，尤其周五、周六最熱，大台北更有37度以上極端高溫。明天各地多雲到晴，午後山區、東北部有雷陣雨，周三後降雨以山區為主。

中央氣象局今晚發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區已有豪雨發生，今晚至明晨南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局指出，明天盛行風為西南風，各地大多多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫約32度到35度，在台北市盆地、雲林以南近山區或河谷、花東縱谷及台東有局部36度以上高溫機會，花蓮縱谷甚至有機率來到38度左右。

明天清晨至上午，中南部沿海地區不定時有局部陣雨；午後受熱力作用影響，各地山區及東北部地區要留意局部短暫雷陣雨，不過由於環境比較穩定，降雨範圍較小，仍建議若前往山區，攜帶雨具備用。

周三到下周二，中南部有局部短暫陣雨，午後降雨範圍剩各地山區，平地降雨機率低。