醫師搧兒耳光遭通報家暴 3孩子暫由阿公阿嬤照顧

有兒科醫師在網路發文指稱「我打了我的小孩」，管教採取打耳光、罰跪等方式涉家暴遭通報。桃園市家防中心今天表示，已介入處置，這名醫師有3名孩子，現暫由阿公、阿嬤照顧。

近日有兒科醫師在臉書（Facebook）發文表示，「我打了我的小孩」，並描述孩子生活習慣及自理能力出現問題，他從一開始的扮白臉無效，乾脆採取打耳光、罰跪等嚴厲管教方式，遭前妻通報家暴。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今天下午接受媒體聯訪指出，經評估這名父親管教過當，對孩子有家暴情事，已違反兒童及少年福利與權益保障法，先將3名孩子交付給生母及阿公、阿嬤，雙方經協調後由阿公、阿嬤照顧，父親若要探視，建議通知社工單位，以維護孩童權益。

家防中心表示，這起案件也已立案持續追蹤輔導，後續將依兒少法對這名父親裁處強制性親職教育課程，同時評估連結心理輔導、親子諮商等資源，協助降低父親的親職教養壓力，並修復親子關係，家防中心也會幫忙家人提供法律諮詢服務等協助。