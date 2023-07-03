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衛福部開放新冠雙價疫苗爲基礎劑接種 7月19日上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
ACIP建議莫德納雙價疫苗作為基礎劑接種，疾管署表示，最快於今年7月19日實施。本報資料照片
ACIP建議莫德納雙價疫苗作為基礎劑接種，疾管署表示，最快於今年7月19日實施。本報資料照片

新冠肺炎疫情平穩，但為預防重症或死亡，衛福部仍鼓勵民眾接種新冠疫苗。衛福部疾管署今表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於6月28日專家會議中，依食藥署核定用法用量、國際間雙價疫苗作為基礎劑接種情形及國內新冠肺炎流行感染情形，針對莫德納BA.4/5雙價疫苗(0.1mg/ml包裝劑型)作為基礎劑提出接種建議，預計最快於今年7月19日實施。

一、滿6個月至未滿6歲幼兒，未曾接種者建議接種2劑(25mcg/0.25ml/劑)，兩劑間隔至少28天以上；曾接種1劑莫德納者，與前一劑間隔28天以上接種1劑(25mcg/0.25ml/劑)。

二、滿6歲至11歲兒童，未曾接種者建議接種1劑(25mcg/0.25ml/劑)；曾接種1劑COVID-19疫苗者，與前一劑間隔3個月以上接種1劑(25mcg/0.25ml/劑)。

三、滿12歲以上青少年及成人，未曾接種者建議接種1劑(50mcg/0.5ml/劑)；曾接種1劑COVID-19疫苗者，與前一劑間隔3個月以上接種1劑(50mcg/0.5ml/劑)。

疾管署表示，有關莫德納雙價BA.4/5疫苗作為基礎劑的實施時間，將視規劃情形及各地方政府衛生局與合約醫療院所接種作業安排另行公布，預計最快於今年7月19日實施。

依疾管署建議，目前12歲以上民眾基礎劑可接種Novavax及BNT疫苗，但成人劑型BNT疫苗將於今年7月5日全數屆效用罄，尚未接種過新冠疫苗者，後續可選擇Novavax或莫德納雙價疫苗作為基礎劑接種。另目前幼兒、兒童基礎劑接種的單價莫德納及BNT疫苗充足，後續再調整納入雙價疫苗作為基礎劑接種。

疾管署呼籲，完整接種新冠疫苗可減少感染及重症風險，有新冠疫苗接種需求的民眾，可至各地方政府衛生局安排或指定合約醫療院所接種，相關接種資訊請參閱各縣市官網公布資訊。

新冠疫苗 莫德納 衛生局

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