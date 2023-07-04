巴部農再度推出「午時水」：將民俗與天然產品結合，為生活來獨特的祝福和滋潤！

巴部農一直致力於為廣大消費者提供天然、純淨的飲用選擇，每年都在擁有深厚民俗意義的端午節，特別生產推出限量版燙金包裝的「巴部農-午時水」，希望以華人世界獨有的一日限定好水，能時時帶給消費者正能量注入的感受。

民俗上的午時水是指在端午節正午時刻(11:00~13:00)所取得的水，人們認為端午節是一年中磁場最強的一天，正午時刻的水具有特殊的功效和祝福，因此在這個時刻取水被認為是非常吉利和有益的。午時水通常可以用於飲用、沐浴、潑灑在家居環境或農作物上，相信能夠祈求吉祥、辟邪和保平安。有些民眾還會將午時水保存至下一年端午節，也作為驅邪或擦拭身體的儀式用水。

圖／帝大生醫提供

午時水又稱「純陽水」、「極陽水」或「龍目水」，據傳午時水以自然湧泉為佳，品飲口感特別甘甜香醇。巴部農天然鹼性礦泉水以民俗中的午時水為靈感，將端午節的祝福和祥和融入其中。在新竹橫山鄉大山背的優質天然水源現地充填生產，經過嚴格的過濾和處理程序，確保其高品質和純淨度，全體員工在端午節的正午時刻總動員，在限定時間內製作這款特別版的「午時水」，更賦予它獨特的象徵意義。

「巴部農-午時水」不同以往的1250ml大容量包裝，本次推出每箱包含24瓶330毫升的小瓶裝水，這不僅方便攜帶，更有便於分享的概念。傳統上水即象徵財富，送水也代表送好運給對方。午時水非常適合放在財位當作發財水，您可以將「午時水」作為送禮的完美選擇，既能傳遞健康和祝福，也能讓您的親朋好友共同體驗這個特別的天然鹼性礦泉水。

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巴部農「天然形成」的pH9.0鹼性礦泉水是台灣市場上獨特的存在，非經人工電解或化學添加。因為超過4500年的玄武岩層過濾和浸融作用形成了甘美而獨特的水質，更蘊含豐富的礦物質和微量元素：鍶、釩、鍺、鉬、鉻…等成分，為身體提供全方位的營養補給。此外高含量的「偏硅酸」是人體無法合成的必須元素，能為身體注入寶貴的養分。值得一提的是，巴部農天然鹼性礦泉水具有罕見的天然超低赫茲48.88Hz和天然低電位(ORP-)的特性，同時具有獨特的還原力，多喝好水給您青春美麗。

您可以直接品味「午時水」，以感受其中蘊含的吉祥和祝福。還可以將「午時水」用於烹飪，為家人準備一頓健康的大餐。將「午時水」與其他食材相融合，不僅可以提升味道，還能讓食物更加營養豐富。將「午時水」用來泡茶或是煮咖啡可以讓風味變得更甘甜。您還可以將「午時水」用於沐浴或洗臉，享受其中的滋潤，趨吉避凶，也為身心帶來全面的放鬆和舒適。

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巴部農深知送禮的重要性，因此「午時水」限量版將成為送禮的完美選擇。這不僅是一份健康的禮物，更是一份寄托祝福的心意。讓您的親朋好友在品味「午時水」的同時，同樣享受到大自然的祝福和滋潤。巴部農品牌一直致力於綠色可持續發展，通過不斷的創新和研發，為消費者提供最優質的產品。

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