體驗「台灣好行」公車 陳建仁：自由行最能夠了解台灣

行政院長陳建仁今天搭乘「台灣好行皇冠北海岸線」遊覽北海岸，在北觀處聽取觀光局簡報優化服務方案，目標是明年恢復到疫情水準。陳建仁說，自由行最能夠了解台灣的美麗，希望透過疫後特別預算，擴張台灣好行方案，讓大家用公共運輸工具好好的看看台灣。

台灣好行未來推動方向為車票和套票數位化、付款多元化、斷點縫合及捲動在地經濟，優化服務包括半價優惠、新增串遊路線、增開班次和設置特色招呼站。

陳建仁今天由行政院國發會主委龔明鑫、交通部次長祁文中、新北市副市長陳純敬和觀光局長張錫聰等人陪定，從新北市淡水搭乘皇冠北海岸線公車，開往位在石門白沙觀的北觀處，聽取觀光局簡報推行台灣好行政策12年來的成果和未來優化方案。

觀光局國旅組副組長蔡宗昇簡報說，台灣好行已開闢63條路線，另有7條籌備中，近期發車，共有35家客運業者參與。2011年開通全年共119.4萬人次搭乘，隨後逐年增加到2019年479.4萬。2020年爆發疫情下滑到372.4萬，隔年266.6萬，去年321.3萬，今年1到5月已190萬，目標是明年恢復到疫情水準。

陳建仁說，疫後特別條例運用稅收盈餘，除跟全民共享，也用在推動台灣經濟建設和觀光開發。搭車一路走過來，覺得台灣好行設計相當不錯。以往已經有很好的成果，加上優化方案，將讓觀光客自由行更方便。

陳建仁表示，自由行是最能夠了解台灣的旅遊方式，台灣的美麗是人很慈悲、很善良、很願意幫助別人，風景也很漂亮，希望台灣好行擴張後，大家能夠用公共運輸工具來好好看看台灣。