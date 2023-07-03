醫自曝打孩 兒科醫學會籲正視壓力學習情緒管理
有兒科醫師日前說自己涉家暴遭通報。兒科醫學會今天表示，體罰無法達成教養目的；家長也須正視本身生活壓力與心理創傷，必要時求助資源，為孩子勇敢面對，學習情緒管理。
近日有兒科醫師在臉書（Facebook）發文表示「我打了我的小孩」，描述孩子生活習慣和自理能力出現問題，他從一開始的扮白臉無效，乾脆採取打耳光、罰跪等嚴厲管教方式，卻遭孩子媽媽通報家暴。
這名醫師的主管隨後在臉書發文表示「家暴就是不對、必須嚴厲譴責」；至於此醫師是否適合繼續擔任兒科醫師職務，因其原先就已轉兼任打算離職，因此先暫停所有臨床職務靜候調查。
台灣兒科醫學會今天下午發布聲明表示，可理解家長教養孩子壓力，但「體罰」無法達到教養孩子目的；許多文獻已證明，對孩子施以「暴力」，即使暫時能讓孩子害怕恐懼，長遠來看反而易造成孩子身心創傷，可能影響腦部發育，甚至造成永久性神經、精神與行為偏差，造成嚴重身心健康與社會問題。
學會指出，希望所有教養兒童的家長與照顧者，也須正視本身遭遇的生活壓力與心理創傷，必要時積極求助心理諮商等各種資源，為了孩子而勇敢面對，好好學習情緒管理、達成非暴力溝通與正向教養，以適當方式來教養孩子。
此外，在衛生福利部指導下，各大醫院成立的「兒少保護區域醫療整合中心」，也可以尋求育兒與親子關係建議與協助。
兒科醫學會指出，學會成立宗旨為「促進兒童的保健醫療與福祉」，因此務求精進，將努力在兒科醫師養成教育中加入親子溝通、親職教養與心理支持專業訓練；盼所有兒童都能在社會大眾一起努力與重視之下，於愛中平安、健康、快樂成長。
馬偕醫院兒童重症醫學科主任、兒科醫學會理事彭純芝接受媒體聯訪表示，站在保護兒童最佳利益立場，學會絕對不認同任何對孩童的暴力或施打，即使是以管教為出發點。
至於當事兒科醫師，彭純芝指出，只要有取得兒科醫師證書，都是學會會員，不過因沒有前例，也沒有想像到會發生這種事，因此目前還沒對醫師本身狀況做任何討論。
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