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嘉義多人遭禽蟎叮咬奇癢 醫囑鳥類出沒處避免曬衣物

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義市近來有多名遭禽蟎叮咬患者就醫，叮咬處奇癢無比，以皮膚與衣物接觸點最為明顯；皮膚科醫師邱健群提醒，因禽蟎主要寄生鳥類，盡量避免戶外曬衣物，特別是鳥類出沒處。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿指出，養寵物鳥或在自家陽台看見麻雀、燕子、鴿子等鳥類停駐、築巢，小心禽蟎上身；每年4月至9月，各種蟲類出沒頻繁，加上氣候悶熱潮濕容易招來禽蟎，尤其居住環境周邊有鳥類出沒，較易遭禽蟎叮咬引起嚴重皮膚炎。

嘉基表示，禽蟎主要寄生於鳥類及家禽類的皮膚表面，成蟲約0.7至1毫米，肉眼勉強看得見，禽蟎有8隻腳灰白色，吸飽血變成紅棕色，會藉由通風口及鑽縫隙從屋外進室內對民眾叮咬吸血，近來就有多名遭禽蟎叮咬的患者就醫。

嘉基皮膚科醫師邱健群表示，春夏是禽蟎繁殖季節，人的皮膚皺褶處，如腋下及胯下，自然也成了禽蟎容易躲藏位置，而禽蟎叮咬皮膚引起奇癢難耐的皮膚紅疹；熱帶禽蟎好發的身體部位多在衣服袖口、腋窩、脖子、胸罩邊緣、腰帶附近、胯下及褲管開口等。

邱健群指出，禽蟎多半是叮咬在下半身衣褲蓋不到的地方，同一區域會1次出現2、3個以上的傷口；治療禽蟎叮咬，與一般蚊蟲叮咬類似，通常口服藥加外用藥膏，很快就可以控制症狀，而只要杜絕來源，就不會再復發。

邱健群提醒民眾，避免被禽蟎叮咬，僅須注意居家環境屋內保持清潔乾燥，如在公園綠地旁，鄰居有養鴿子或是常常有鳥到住家陽台停留，就避免在屋外陽台空地晾曬衣物、棉被等。

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