上合歡山注意！台14甲線恐有落石 入夜封路禁行

台14甲線合歡山公路18.7K翠峰路段邊坡昨坍方，同日下午雖搶通，但今天清晨又再次坍方，翠峰往返昆陽雙向交通再次中斷，民眾無法從南投上合歡山或前往花蓮，經重機具清除土石，目前已搶通。但考量入夜視線不佳、有零星落石風險等危害，且須持續搶修，今晚7時至明晨7時封閉施工，呼籲民眾改道因應。

合歡山是國內避暑勝地，附近有清境農場、鳶峰、武嶺等熱門景點，入夏遊客多，現在進入暑假，不少家長也會帶孩子上山旅遊。而從南投上合歡山或前往花蓮，台14甲線是必經道路，但該路段18.7K翠峰段昨起坍方不斷，落石影響交通。

公路總局指出，台14線18.7K翠峰路段邊坡昨天落石坍方，經派員搶修，雖於同日下午3時許搶通，派員在現場守視交管，且有重機具駐守備勤，但因夜間短暫降雨，導致該路段邊坡今天清晨6時許又再次坍方，阻斷翠峰往返昆陽交通。

埔里工務段表示，合歡山公路今晨坍方後，挖土機、卡車及山貓等重機具就迅速進場搶修，但現場落石不斷，造成作業困難，直至今天下午2時才搶通，目前已能單線雙向通行，並放行現場兩端等待車輛，待放行完畢將進行施工管制。

針對現場施工管制，工務段表示，今晚7時前實施機動交管，原則上採每小時放行10分鐘，以利進行邊坡搶修作業，用路人須依現場人員指揮通行；另考量入夜視線不佳、有落石風險等，今晚7點至明晨7時施工封閉搶修，民眾請改道。

公路總局則呼籲，近期因山區午後常有強降雨，造成部分邊坡不穩定，山區易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要應避免上山，上山前應事先作好因應備案，並透過公路資訊看板（CMS）、省道即時交通資訊系統、警廣等掌握即時路況。