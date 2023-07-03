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中山附醫偕台灣微軟 打造平台24小時協助護理實習

中央社／ 台中3日電

面對護理人力不足問題，中山醫學大學附設醫院今天宣布攜手台灣微軟，打造智能輔助護理資訊平台「小南阿長」，可以在手機、護理站或工作車上24小時即問即答，幫助護理師學習臨床作業標準。

中山醫學大學附設醫院今天召開記者會，宣布與台灣微軟攜手合作，結合臨床護理專業、人工智慧、雲端服務及微軟等創新科技，開發智能輔助護理資訊平台「小南阿長」，提供護理實習生直接協助。

中山醫大附醫護理部副院長吳姿蓉表示，近年來的護理應屆畢業生，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而缺乏實習經驗，加上爆發護理人員離職潮，護理人力不足問題再度浮出，如何減輕臨床護理人員的工作負荷與幫助新進護理師獨立完成臨床作業，成為迫切需要解決的問題。

中山附醫專任董事周英香表示，「小南阿長」暱稱的發想來自護理之母南丁格爾，這次與台灣微軟的合作開發，就是以軟體方面來切入，如何讓第一線的護理師、病人及家屬都能更快、更容易取得協助，是這次開發「小南阿長」的出發點。

台灣微軟總經理卞志祥表示，中山附醫與台灣微軟合作打造智能輔助護理資訊平台，並串聯最新生成式AI技術發展多元智慧臨床應用，期待未來持續挹注AI應用於次世代醫療平台，推動台灣醫療在國際能見度。

吳姿蓉說明，「小南阿長」的知識來自於中山附醫護理部長期建立的高品質護理技術指導、疾病照護與儀器操作等作業標準，當護理師有任何問題時，「小南阿長」可以在手機、護理站或工作車上24小時即問即答，事半功倍解決問題，幫助護理師學習臨床作業標準，更減輕護理實習生的壓力與護理臨床教師教學負荷。

護理師 中山醫學大學

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