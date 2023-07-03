醫用Ｋ他命也缺藥 食藥署：庫存可用至8月底
台灣缺藥問題深受國際市場影響，食藥署日前公布「Ketamine 注射劑型」（愷他命）短缺，因此公開徵求有意願進口的廠商。對此，食藥署副署長陳惠芳今表示，業者去年10月因原料問題導致短缺，預計今年第三季恢復供應，業者仍有庫存，同時已啟動專案進口，也有廠商表示意願。
食藥署6月30日公告，因「Ketamine 注射劑型」短缺，衛生福利部食品藥物管理署委託社團法人臨床藥學會承接辦理「112年度強化藥品供應短缺處理機制」，公開徵求有意願供應之廠商。
陳惠芳表示，「Ketamine 注射劑型」臨床適應症是全身麻醉，每月需求量約 3200 支，國內僅1張藥品許可證。業者「輝瑞大藥廠股份有限公司」自111年10月因原料問題導致短缺，預計112年第三季恢復供應。
陳惠芳說，食藥署自111年10月起，即陸續經公開徵求核准專案進口相同成分、劑型藥品，以滿足臨床需求，目前業者仍有庫存，至少可供應至112年8月底。
「目前許可證藥品預計於112年9月底恢復供應。」陳惠芳說，為避免短缺，食藥署於112年6月30日再次啟動公開徵求專案進口或製造。目前已有業者有意願提出申請，預計可補足臨床缺口。
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