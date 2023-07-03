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柯文哲稱新冠疫苗「送的比買的多」 疾管署最新回應了
民眾黨總統參選人柯文哲昨在中南部第一場千人造勢大會表示，防疫特別預算8400億元，但最後是「疫苗送的比買的還多？」衛福部疾管署今嚴正表示，截至今年6月底，新冠肺炎疫苗總計9267.5萬劑，其中6841萬劑為政府採購，2426.5萬劑為捐贈，政府採購占比達73.8%，很明顯「疫苗送的比買的多」言論並非事實。
疾管署指出，我國自2020年9月起，逐步採購新冠疫苗，於2021年間也陸續獲得台積電、鴻海暨永齡基金會及慈濟基金會，與美國、日本、立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克等友好國家捐贈疫苗。
疾管署表示，因應新冠肺炎疫情，接種疫苗為防疫重要策略之一。為獲得安全有效的疫苗，政府採取多元外購與國內研發雙軌並行方式，取得足夠數量，並儘速提供民眾接種，以使國人獲得免疫保護力，確保國民健康安全，利於整體疫情控制。
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