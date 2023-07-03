免費肺癌篩檢吸菸者不願篩 楊政達：4期篩出治癒率剩1成

癌症為國人十大死因之首，而肺癌更是死亡率最高的癌症。衛福部推動高風險族群每2年進行免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，但預計50萬高風險族群，僅5萬人篩檢。台灣肺癌學會理事長楊政達表示，目前吸菸族群篩檢意願較低，希望持續鼓勵他們出來篩檢，否則若確診時已是肺癌4期，治癒率僅1成。

楊政達分享一名個案，一名18歲男性，在大一新生健檢時發現肺部有陰影，但他沒有家族史、吸菸史，後續確診斷出「肺腺癌第四期」，當時2015年進行標靶治療，依舊不幸罹世。

楊政達表示，家族史、吸菸史是最有實證的罹癌因子，但顯然還有其他未知的危險因子，國健署早期偵測都能夠累計資料庫，透過基因檢測，以利未來找出台灣人的某些危險基因，或許跟白種人不同，也能夠為往後的肺癌治療提供資料。

臨床上個案面對癌篩也呈現兩極化反應。楊政達說，當患者篩出肺部有「異常結節」時，一類會驚慌失措，到各家醫院檢查，當聽到醫師說只要追蹤後，出現「假性安慰」開始掉以輕心；另一類則為鴕鳥心態，不將篩檢結果當一回事，或覺得癌症治療很麻煩而不想面對，錯失治療良機。

國健署統計顯示，公費LDCT肺癌篩檢，找到531名肺癌個案中，有396人具肺癌家族史，118人為重度吸菸者，17人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者。進一步分析肺癌偵測率（每100個完成篩檢流程的人，可找到的肺癌個案數），整體為1.1%，具肺癌家族史為1.4%，重度吸菸者為0.6%，同時具肺癌家族史之重度吸菸者為0.9%。國健署長吳昭軍表示，這顯示除吸菸外，肺癌家族史確實是國人重要的肺癌風險因子。

「具肺癌家族史者，前來LDCT篩檢最為踴躍。」楊政達表示，吸菸者本身因為知道吸菸會增加罹癌風險，心理上會較不願意面對；但有家族史的民眾，會看到家人罹癌後的治療歷程，紛紛主動前來篩檢，若在早期（第0、1期）篩出肺癌，5年存活率高達9成以上，若第4期才診斷出，治癒率僅1成。

國健署分析數據，將受檢者之診斷期別及風險因子進行交叉分析，具肺癌家族史有89.4%為早期，晚期（3及4期）僅占7.6%。與具肺癌家族史者相比，重度吸菸者早期比率稍低（71.2%），晚期比率較高（23.7%），但仍遠比109年國人肺癌期別分布佳（早期33.4%，晚期62.9%）。顯示重度吸菸者應儘早定期接受肺癌篩檢，若有肺部相關異常，應儘速就醫檢查，提高早期發現肺癌的機會。

吳昭軍提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。