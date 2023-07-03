快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。本報資料照片
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周真夏日降臨，午後雷雨愈來愈少，加上大陸上乾熱空氣移出影響，北部會是最熱的地方，時間點則是7日至8日最熱，「短時間內生不出颱風來」。

西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後屏東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣地區為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 台東

延伸閱讀

端午連假「非常夏天」午後雷雨增多 留意局部較大雨勢

吳聖宇：端午連假午後雷雨範圍、雨量擴大

梅雨季到尾聲迎夏季 端午節連假好天氣注意午後降雨

今晚降雨趨緩！端午連假好熱上看36度高溫 注意午後雷雨

相關新聞

對流雲系發展旺 新北等10縣市發布大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。今天中部以北、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊...

柯文哲稱新冠疫苗「送的比買的多」 疾管署最新回應了

民眾黨總統參選人柯文哲昨在中南部第一場千人造勢大會表示，防疫特別預算8400億元，但最後是「疫苗送的比買的還多？」衛福部...

不用排隊了！高鐵自由座開放手機買票 付款後掃描就可進站

過去要買台灣高鐵自由座，只能當日在車站售票窗口及自動售票機，高鐵今宣布即起可在各車站大廳，透過手機「T-EX行動購票」A...

免費肺癌篩檢吸菸者不願篩 楊政達：4期篩出治癒率剩1成

癌症為國人十大死因之首，而肺癌更是死亡率最高的癌症。衛福部推動高風險族群每2年進行免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，但...

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周真夏日降臨，午後雷雨愈來愈少，加上大陸上乾熱空氣...

太諷刺！ 涉家暴小孩的兒科醫 曾喊兒虐「我唯一支持死刑」

一名網紅兒科醫師涉嫌對年幼兒女家暴，疑似對小孩賞耳光、出腳踹，被前妻報警通報家暴案，他還在臉書發文討拍，引起譁然。網友發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦