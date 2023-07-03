真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周真夏日降臨，午後雷雨愈來愈少，加上大陸上乾熱空氣移出影響，北部會是最熱的地方，時間點則是7日至8日最熱，「短時間內生不出颱風來」。

西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後屏東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣地區為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。