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知名兒科醫涉家暴 桃園家防中心：介入處置 委託生母祖父母照顧

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園即時報導
小孩的生母表示，照片為遭前夫家暴的兒子事發隔天在警局所拍攝，傷勢並不是輕微紅腫，是整片瘀青。圖／取自「嘎老師Miss Ga」臉書粉專
小孩的生母表示，照片為遭前夫家暴的兒子事發隔天在警局所拍攝，傷勢並不是輕微紅腫，是整片瘀青。圖／取自「嘎老師Miss Ga」臉書粉專

桃園一位知名兒科醫師日前在臉書發文，自爆因單親管教3名小孩無方，曾動手打過小孩「用腳底板推倒他們」，卻遭前妻反駁，直指孩子根本是被踹、還被打了50幾個巴掌。桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心稍早表示已介入處置，3名孩子現在都由生母與祖父、母照顧。

該名兒科醫師在知名婦幼醫院任職，日前他在臉書自稱，因為對小孩疏於管教，3個孩子生活習慣非常差，無奈下只好以打手心、賞耳光等嚴厲方式教育，卻遭到小孩通報113，指控爸爸對他們家暴，讓他感到很無奈。

對此，醫生前妻透過臉書「嘎老師 Miss Ga」還原真相，直指該醫師從今年4月底開始就對孩子施暴，日前前夫叫孩子起床時，因認為孩子眼神不屑就出手，11歲和10歲的兒子各被打了50幾個巴掌，臉部被打到整片瘀青，不是只有輕微紅腫，9歲女兒雖然沒有被踹，但也曾被打過巴掌。消息傳出後，引來外界撻伐。

兒科醫到底為何發如此大脾氣？外傳只因為小孩沒有把便當盒清乾淨。家防中心沒有證實，只說該名父親對課業、 家務很重視，並要求孩子要遵行，並有一套管教邏輯，才會出現管教過當，對孩子出現家暴狀況，但已違反兒童及少年福利與權益保障法，目前已先將孩子託給生母及祖父、母照顧，以確保孩子人身安全。

社會局表示，本案也立案持續追蹤輔導；後續將依兒少法對該名父親裁處強制性親職教育課程，並評估連結心理輔導、親子諮商等資源，協助降低該名父親親職教養壓力、修復親子關係，協助家人提供法律諮詢服務等協助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

醫師 親子 家暴

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