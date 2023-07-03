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平均降95元！國內線機票價格8月起調降 調整前購買可退差價

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部民航局指出，國內航線運價達調降門檻，8月1日起調降國內航線全額客運票價，各航線平均跌幅約4.3%，平均調降95元。圖／本報資料照片
交通部民航局指出，國內航線運價達調降門檻，8月1日起調降國內航線全額客運票價，各航線平均跌幅約4.3%，平均調降95元。圖／本報資料照片

搭國內線機票價可更節省荷包，交通部民航局指出，依中油今日公告航空燃油價格，國內航線運價達調降門檻，航空公司8月1日起，調降國內航線全額客運票價，各航線平均跌幅約4.3%，平均調降95元；旅客如在調整前票價購買8月1日起出發航班機票，由航空公司退還差價。

民航局指出，國內航線票價2014年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應運價。

民航局表示，依據中油7月3日公告航空燃油價格，今年5至7月，中油公告國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降之門檻（每公升21.74元），各航線平均跌幅約4.3%，平均調降95元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，並自8月1日起生效。

根據民航局公告的票價調降表，華信航空的台北-金門航班，從2641元降至2459元，降幅最多達6.9%；其次則為華信航空的高雄-花蓮航班，從2488元降至2329元，降幅達6.4%；立榮航空的台北-金門航班，從2618元降至2458元，降幅達6.1%。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為7月31日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

民航局表示，已請航空公司透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊，並妥處旅客權益事宜，旅客亦可洽各航空公司，或至其官網查詢相關資訊。

票價 民航局 航線

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