太諷刺！ 涉家暴小孩的兒科醫 曾喊兒虐「我唯一支持死刑」

一名網紅兒科醫師涉嫌對年幼兒女家暴，疑似對小孩賞耳光、出腳踹，被前妻報警通報家暴案，他還在臉書發文討拍，引起譁然。網友發現，該醫師去年還在臉書針對兒虐新聞發表感想，「面對兒童虐待，我唯一支持死刑」。

PTT網友發現，該醫師2022年4月27日針對1歲10個月大幼兒遭虐待新聞，當時文章寫，「台灣已經被病毒弄得夠亂了，今天又看到兒童虐待新聞：1歲10個月大，顱骨骨折、創傷性硬腦膜，下出血及多處損傷。一股火就衝起來，「孩子還小而且無冤無仇怎麼下的了手？」

該醫師當時發文稱，「是因為孩子不會表達且無力反抗？美好的未來就這麼毀在大人的手上，抱歉我平常是很和善的，但面對兒童虐待我唯一支持死刑。為了減少類似的事件再發生，拜託大家多多留意身邊的孩子，是否有這邊提到的可疑跡象，希望不要再有因被大人施虐而來不及長大的孩子了」。

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