太諷刺！ 涉家暴小孩的兒科醫 曾喊兒虐「我唯一支持死刑」
一名網紅兒科醫師涉嫌對年幼兒女家暴，疑似對小孩賞耳光、出腳踹，被前妻報警通報家暴案，他還在臉書發文討拍，引起譁然。網友發現，該醫師去年還在臉書針對兒虐新聞發表感想，「面對兒童虐待，我唯一支持死刑」。
PTT網友發現，該醫師2022年4月27日針對1歲10個月大幼兒遭虐待新聞，當時文章寫，「台灣已經被病毒弄得夠亂了，今天又看到兒童虐待新聞：1歲10個月大，顱骨骨折、創傷性硬腦膜，下出血及多處損傷。一股火就衝起來，「孩子還小而且無冤無仇怎麼下的了手？」
該醫師當時發文稱，「是因為孩子不會表達且無力反抗？美好的未來就這麼毀在大人的手上，抱歉我平常是很和善的，但面對兒童虐待我唯一支持死刑。為了減少類似的事件再發生，拜託大家多多留意身邊的孩子，是否有這邊提到的可疑跡象，希望不要再有因被大人施虐而來不及長大的孩子了」。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言