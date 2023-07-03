兒童被毆打身心受創 醫曝恐出現急性壓力「失神反應」

一名兒科醫師對自己小孩打50巴掌，還出腳踹小孩胸口，遭到生母通報家暴。林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘指出，該名醫師指出是在忍無可忍的情形下體罰孩子，但對孩子體罰，不是大家樂見的事情，更會對孩子長期發展出現不好的影響，而短時間可能出現急性壓力反應，包括驚恐、驚嚇、睡不好，更可能有注意力無法集中的「失神反應」。

張家銘指出，被家暴的孩子，短時間可能會出現急性壓力反應，包括焦慮、不安、驚恐、驚嚇、睡不好、不知如何面對等情緒，甚至注意力無法集中、無法放鬆的失神反應，一旦反覆出現體罰等傷害事件，傷害就會變成慢性化，造成中長期反應，除導致親子關係出現裂痕外，受虐孩子甚至會模仿，將負面情緒反射出對兄弟姐妹、同學做出暴力行為。

「身為施暴者的爸爸，是孩子最親近的人，更無法逃避、抗拒，可能讓孩子在內心否定自己。」張家銘說，如果孩子持續出現驚恐、驚嚇、焦慮、恐慌等情形，就要加以介入及協助，如今最重要的是，了解家暴持續的時間，以及對孩子有何傷害及影響，。

「孩子是無辜的，大人應該要掌控好自己的情緒，不應一時失控，將負面情緒轉移到孩子身上。」，張家銘表示，當孩子被爸爸家暴時，常常是愛他、恨他、又離不開他，內心常有不可承受的痛，家長應及早自覺，體罰不是好的方式，當自己有壓力，心情深感疲乏時，這都不是孩子的問題，家長沒有權力、理由，將這一切發洩到孩子身上。

張家銘說，當發現孩子被虐待後，還可能出現自殘行為，其他家人應適時伸出援手，適時通報社福單位，以保護孩子為優先，學校老師平時也應提高警覺，給予必要的協助，而醫療機構也會依孩子的狀況進行諮商或治療。

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