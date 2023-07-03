藥勿亂分享！人妻雙腿水腫求醫揭嚴重腎衰竭 竟因丈夫共享這藥物

藥不能亂吃！一名男子稱因工作壓力至血壓上升求醫，請醫生處方降血壓藥，但不久後其妻就因為雙腿水腫求診。醫生一查就發現她有嚴重腎衰竭，腎功能已下降至約20%。醫生追問後驚訝發現原來丈夫擅自將降血壓藥「共享」給妻子，結果令妻子腎臟受損。

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴日前在節目《醫師好辣》中分享病例，他曾有1名50多歲的男病患因為高血壓求診，不過就診時量度的收縮壓為120毫米水銀柱 （mmHg），屬正常範圍。男子解釋因為家中經營食店，工作壓力較大，容易緊張導致血壓上升，故請陳醫生開降血壓藥給他。

男子還要求陳醫生將藥丸由1粒正常劑量改成2粒減半劑量的藥丸，對此陳醫生感到奇怪，男子則解釋是因為休息營業時並不緊張，可以只吃1粒，到了工作時便會吃2粒。陳醫生稱，驟聽之下覺得男子概念正確，加上對方說「這樣比較好調整」，於是陳醫生就同意他的要求。

不久後，男子帶着妻子覆診，稱妻子雙腳嚴重浮腫，陳醫生幫她量血壓發現她血壓極高，收縮壓已超過180毫米水銀柱，抽血檢查更發現她腎功能只剩下20%，而正常標準應是60以上。婦人情況屬於嚴重腎衰竭，如果水平下降至10%以下就要洗腎，因此當時她情況十分危急。

陳醫生翻看婦人病歷紀錄並未發現異樣，但當他問婦人有否亂吃藥時，她就指自己都「吃好藥」。陳醫生再三追問，才發現原來男病患將自己的降血壓藥分給妻子吃。

陳醫生對他錯誤的觀念及行為感到震驚，他表示降血壓藥中有種叫「ARB」的抑制劑幫助血管收縮，當用在腎功能正常的人身上時，可以適度保護心臟跟腎臟。但陳醫生以「雙面刃」形容該成份，因為當患者腎功能不足時，即下降至60%以下，這種藥物就會急速傷害腎臟，因此醫生開藥前都要先抽血檢查患者腎功能。而這名婦女在沒有醫生指導下私自服用降血壓藥，引起腎臟受損，幸好經治療，她的腎功能已恢復至30%以上。

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文章授權轉載自《香港01》