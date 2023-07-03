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高齡化影響 北市111年COVID-19死亡率高於全國

中央社／ 台北3日電
北市10大死因，COVID-19上升至第3名，且COVID-19死亡率較全國高，分析是因北市高齡人口占比多導致。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
北市10大死因，COVID-19上升至第3名，且COVID-19死亡率較全國高，分析是因北市高齡人口占比多導致。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

北市衛生局今天公布去年北市10大死因，榜首連續51年皆是癌症，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）則上升至第3名，且COVID-19死亡率較全國高，分析是因北市高齡人口占比多導致。

台北市衛生局今天透過新聞稿表示，去年台北市死亡人數為2萬1047人，較110年增加2395人、12.8%；死亡率為每十萬人口841.0人，增加113.4人、15.6%，增幅皆為歷年最大，推估是受COVID-19疫情及人口老化影響。

新聞稿顯示，去年增加的死亡人數2395人中，有53.7%主要死因為COVID-19，而總死亡人數中，有82.9%是65歲以上長者，COVID-19死亡人數1628人中，更有90.2%是65歲以上長者。

衛生局統計室主任范汝欣向中央社記者說明，今年10大死因中有8項是慢性疾病，占總死亡人數的62.4%，其中癌症與心臟疾病續居死因前2名，癌症更蟬聯榜首51年，COVID-19則由第11名上升至第3名。

她指出，台北市的狀況與全國大同小異，不過台北市COVID-19死亡率為每10萬人口65.1人，較全國每10萬人口62.9人高，主因是台北市高齡人口多，占比全國僅次於嘉義縣，所以在排除年齡因素後，台北市的標準化死亡率就比全國低了。

此外，范汝欣提及，去年難得看到癌症死亡人數稍微下降，較110年減少70人、1.3%，標準化死亡率也下降3.5%，為每十萬人口93.1人。

她坦言，這個原因或許是努力防治癌症的結果，也可能是因為10大死因統計只看主要死因，無法辨識各種原因的影響量，例如COVID-19病逝者同時患有癌症，主要死因就會是COVID-19而不是癌症。

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