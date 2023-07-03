台灣之光！ 全台最高鹿林山監測站 10月成立校正平台

環保署鹿林山背景監測站位於海拔2862公尺，位於玉山國家公園內，介於嘉義縣及南投縣交界，為全台最高空品監測站，可觀測溫室氣體、輻射通量、大氣汞、氣膠等空氣汙染物，為從大氣中觀測空汙物，其監測標準較平地嚴格10倍。學者表示，未來東南亞的監測儀器將送至鹿林山委託監測，預計10月鹿林山將成立校正平台，屆時鹿林山將成為亞洲監測溫室氣體的重要測站。

中央大學大氣系教授林能暉表示，美國海洋大氣總署（NOAA）在夏威夷觀測背景大氣中的二氧化碳，擴建全球最重要的溫室氣體觀測網，我國3站點（鹿林山、東山島、太平島）長期守望此地區的溫室氣體變化趨勢。其中鹿林山為海拔最高測站，其座落位置又與夏威夷測站相呼應，因此更為重要。

林能暉表示，鹿林山夏天可接受到西太平洋最乾淨的空氣，而3月則受到東南亞生質燃燒及中國大陸境外影響， 會收到最骯髒的空氣，由於鹿林山位於自由對流層，可監測到從亞洲大陸釋放到太平洋各種汙染物的背景濃度變話，因此量測儀器監測標準也會比平地嚴格10倍。

林能暉說，要維護一個背景監測站不易，須耗費人力、物力及龐大資金，因此也能代表一個國家綜合的表現，長期下來在國際上會有發言權。

林能暉說，鹿林山監測站有一個酸雨採樣器，當初是由他與氣象專家彭啟明及另一名老師，3人合力花半小時抬上山去，該酸雨採樣器在山中下雨時會自動開啟盛接雨水，隨後將分析雨水中的汙染物成分，原則上每周採集1次，但沒下雨時就不會開啟，另山中雨量不較平地多，因此採集器不會有過滿的問題。

中央大學大氣系教授王聖翔指出，鹿林山監測站自2006年建站至迄今，16年來長期監測溫室氣體及空汙物，也加入多項國際聯合監測網路，累積豐碩監測數據及研究成果，對於了解國際背景空汙趨勢及進行區域性環境監測合作有極大助益。

王聖翔說，鹿林山背景監測站受邀加入美國海洋與大氣總署的碳循環溫室氣體採樣網（Carbon Cylce Greenhouse Gases, 簡稱CCGG），也是亞洲8站中唯一東南亞高山背景站，另也加入美國氣膠監測網、美國太空總署的太陽輻射監測網、美國環保署及美國國家大氣沉降的大氣汞監測網，並參與多項國際大型實驗，也與德國、日本進行長期觀測合作。

在國際碳循環溫室氣體監測網，可看到鹿林山觀測得數據被引用且發表在60篇國際知名學術期刊，不僅顯示我國背景監測的國際地位及重要性，也成為相關科學研究的重要國際平台。

另外，王聖翔說，監測站內還有一台從觀測太陽光來分析汙染物的Golden Sample，可作為其他校正儀器的標準值，未來東南亞的校正儀器將送至鹿林山監測站，預計10月會成立校正平台，屆時鹿林山背景監測站為亞洲區重要測站，成為台灣之光。

分析儀器部分，王聖翔說，鹿林山監測站有引進NOAA的全球觀測實驗室設計的「自動化可稀釋採樣器」，被用於NOAA／CCGG溫室氣體監測網的樣品如二氧化碳的採集。自動化可稀釋採樣器一週採集一次，每次15分鐘，每2周會寄至NOAA分析。