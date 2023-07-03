開車被雷擊中很安全？ 彭啟明：盡量能避就避

開車被雷擊中會如何？天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強大雷雨天氣時，如果在戶外開車，盡量能避就避，聽到雷聲請入室內，因為很多YouTube上的雷擊案例，很讓人怵目驚心。

彭啟明說，他記得高中物理曾學過，這是電磁學的法拉第籠（Faraday cage），在車內或是飛機內，人是不會有事的。不過他們觀察，在NOAA的防雷資訊中，對於車輛遇到雷擊的知識已經有修正。他認為，現在的車輛的電子化和以前不同。

昨天桃園平鎮有電線杆被雷擊，電線落地起火，幸無人員傷亡。彭啟明說，根據NOAA的調查，多數是被嚴重高溫灼傷，也有不少是傷及神經系統，造成終身的身體問題。由於很少人遇到，多數人會覺得做壞事才被雷公打，多數不被重視，其實機率雖低，但雷擊的知識與防護不可不慎。

天氣風險公司自建台灣閃電監測網，彭啟明表示，受邀到許多場合演講，發現受聽者中，有自己或親友被雷擊中的比例，大約3000人次受聽者中，共有30個有此經歷，比國外統計數字約3000分之1來得高。

彭啟明分享NOAA的防雷資訊文章內容：

如果你在車外，並且靠著車，你的車子上的橡膠輪胎能保護你免受雷擊嗎？答案是不行！和樹木、房子、人一樣，當地區內有雷雨時，任何在外的東西都有可能被雷擊到，包括汽車。然而，好消息是硬頂金屬車輛的外部金屬外殼確實能為車窗關閉的車內人員提供保護。不幸的是，汽車並不總是能完好無損。

典型的從雲到地，實際上是從雲到車的雷擊，要麼會擊中車的天線，要麼就是沿著車頂。然後，雷電將通過車輛的外層金屬殼，再通過輪胎傳到地面。