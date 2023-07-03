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免費癌篩揪452人早期肺癌 吳昭軍:預估50萬僅5萬人來篩

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署今統計，全國已有4萬9508位民眾接受檢查，找出531名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案有452人。記者鄒尚謙／攝影
國健署今統計，全國已有4萬9508位民眾接受檢查，找出531名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案有452人。記者鄒尚謙／攝影

國健署推動高風險族群肺癌篩檢，提供每2年1次免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）檢查，全國已有4萬9508位民眾接受檢查，並找出531名確診肺癌個案，但國健署預估高風險族群應有50萬人。國健署長吳昭軍表示，公費LDCT篩檢的高風險族群，約有50萬人，目前僅5萬人前來篩檢，鼓勵民眾前來篩檢，早期篩出、治療。

衛生福利部自去年7月1日起，將肺癌篩檢納入台灣第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費LDCT檢查。國健署今統計，111年7月1日至112年6月30日止，全國已有4萬9508位民眾接受檢查，找出531名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案有452人，占85.1 %。

衛福部長薛瑞元表示，過去沒有LDCT檢查時候，肺癌確診民眾有3成以上都是第3、4期，五年存活率較差外，需要接受的治療也較多、較貴，生活品質沒辦法達到太好，早期篩檢把肺癌找出來，有9成以上的治癒率，後續也無須標靶治療，對整體健保財務負擔、病患生活品質上，都相當有意義。

吳昭軍表示，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，我國肺癌篩檢計畫實施週年以來，找出的肺癌個案有85.1%為早期，證實能有效於早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。公費補助LDCT肺癌篩檢服務已受檢民眾中，約9.2%經醫師評估有疑似異常之肺部結節，需定期檢查追蹤或進行確診程序。

吳昭軍表示，根據國健署推估，符合肺癌公費LDCT篩檢的高風險族群，約有50萬人，目前僅5萬人前來篩檢，希望符合資格的民眾踴躍加入，可找出更多早期肺癌患者。

薛瑞元表示，肺部結節多數為良性，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化，若經醫師確診為肺癌者，更應配合治療計畫，儘早診治，爭取較大的復原機會。

肺癌是全球死亡率最高的癌症，台灣111年肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較100年每十萬人26.0人，已下降16.2%，但仍然高居臺灣癌症死因第一位，占了111年所有癌症死亡人數的五分之一（19.4%）。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。但109年臺灣癌症登記資料顯示，台灣每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。

國健署肺癌早期偵測計畫，高風險族群對象包括：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年（備註）以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

國民健康署與全國167家醫院合作，符合資格民眾可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查（查詢網址https://gov.tw/ZUp）。

肺癌 國健署 確診

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