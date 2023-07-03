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不用排隊了！高鐵自由座開放手機買票 付款後掃描就可進站搭車

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不用排隊了！高鐵自由座開放手機買票 付款後掃描就可進站

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵T-EX行動購票App購買自由座，掃描QR_code即可進站乘車。圖╱台灣高鐵提供
台灣高鐵T-EX行動購票App購買自由座，掃描QR_code即可進站乘車。圖╱台灣高鐵提供

過去要買台灣高鐵自由座，只能當日在車站售票窗口及自動售票機，高鐵今宣布即起可在各車站大廳，透過手機「T-EX行動購票」App購買，完成付款後直接掃描QR code進站搭車。

台灣高鐵表示，旅客欲透過「T-EX行動購票」App，需先更新6.60以上版本，在車站內購買自由座車票，只需開啟手機上的藍芽功能，再點選App中的「今日自由座」專區，系統就會自動設定旅客所在的車站為出發站，接著選擇欲前往的車站及票種並立即完成付款後，就可購得1張自由座車票，再使用購票手機中QR code直接進站乘車。

台灣高鐵表示，此服務即起在各車站大廳同步開放，請旅客將手機攜往靠近售票窗口、自動售票機或進站閘門等周圍區域，即可接收訊號並快速使用「T-EX行動購票」App購票新功能。

此外，該服務限以購票之手機感應進出站，每次僅可透過T-EX購買1張單程之自由座車票，若有同時購買去、回程車票的需求，或多人同行需要一次購買多張自由座車票時，仍請透過站內的自動售票機或售票窗口購票。

台灣高鐵公司提醒，「T-EX行動購票」App開放自由座站內購票時間，自各站營業時間起至末班車發車前5分鐘止，以確保旅客順利乘車（依旅客前往之地點不同，截止售票時間略有不同）。

台灣高鐵舉例，例如桃園站某日北上末班車為23點40分開往板橋、台北，旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於23點35分前購得北上往前述各站之自由座車票；該日南下開往彰化、雲林站的末班車時間為22點15分，旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於22點10分（前往彰化、雲林站）前購得南下往前述各站之自由座車票。若因疏運而加開之跨夜車次，則最晚購票時間為23點59分，旅客須特別留意。

高鐵 桃園

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