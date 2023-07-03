合成人類胚胎可望解開流產之謎 台灣學者建議這麼做

少子化與晚婚晚育趨勢下，想要養育下一代的人們更加依賴人工生殖技術，但如何提高胚胎存活機率，減少著床失敗、早期流產等問題受到重視，但胚胎研究的發展一直受限於天然樣本稀少，但這個限制可能逐漸被突破。上個月(6月)27日英國學者發表在《自然》研究成功培養出「合成人類胚胎」，這個沒有心跳、大腦、腸胃道的合成胚胎可存活8到14天，可望成為人類胚胎研究的模型。

此研究在國際間引起倫理辯論，因目前英國僅限制自然產生的人類胚胎不可在實驗室培養超過14天，針對人工合成人類胚胎的相關規範仍待制定。台灣科技媒體中心也搜集台灣相關領域專家意見並發布說明，指出此研究成功使合成胚胎發育到自然胚胎14天相當的階段，是迄今最先進成果。台灣胚胎研究著重於「誘導式分化」，目標是合成特定器官，而非合成胚胎，在倫理及法規面尚未達到燃眉之急，但仍應促進學界、大眾與政府部門持續對話，以取得具良性平衡的社會共識。

成功大學生理學科暨研究所教授楊尚訓表示，發表上述研究的兩個實驗室進而利用「人類胚胎幹細胞」去合成胚胎，並發育至約14天與自然胚胎相當的階段，即分化成羊膜腔(amniotic cavity)和卵黃囊(yolk sac)，並發育到達胚胎原腸(gastrulation)的階段，這是迄今利用人類胚胎幹細胞發展人類體外胚胎模型，可以進展的最先進階段。

中國醫藥大學生物醫學研究所教授朱志成表示，這類研究在倫理方面的限制，取決於所生成的「類胚胎」與「真正胚胎(含體內和體授精產生的胚胎)」的相似度。如果相似度低，甚至無需遵循目前人類胚胎只能在體外培養14天的限制；但若兩者有極高相似性，除了14天限制外，若適當鬆綁法規的容許度，能鼓舞該學術領域的研究進展，畢竟人類胚胎在著床後的發育還有太多細節尚未釐清。

楊尚訓指出，雖然研究者看到分類似的組織結構與基因表達，但這與實際的胚胎發育還是有一段距離，合成胚胎也缺乏跟子宮環境互相訊息傳遞的機制。因此，雖然此研究是為體外人類胚胎幹細胞分化和培養的模式踏出一步，如何更進一步模擬或優化胚胎發育，仍有待研究者努力。

楊尚訓表示，台灣已有許多研究者進行胚胎幹細胞或誘導式幹細胞的分化，進而形成特定的類器官，例如腦、腸胃道、血管等，而非分化成整個早期胚胎。台灣在相關的材料來源與培養設備並沒有問題，只是研究者在分化成不同胚胎、組織、器官的條件，仍須進一步去測試和優化。

朱志成提醒，台灣在倫理與法規方面雖尚未達燃眉之急，對合成胚胎研究的約束與限制可先參考歐美及其他國家的法規，但與人類生物題材的研究，一向需要在學界、大眾、政府部門間的持續對話，才能取得良性的平衡。