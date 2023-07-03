藍委請命！ 1200月票應納共享機車

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

1200北北基桃月票未納入共享機車！國民黨立委洪孟楷3日於北車召開記者會呼籲，除了原有的交通工具之外，月票也應考慮採以「加價」或「定額定時」的方式，納入共享機車。對此提議，交通部長王國材表示，月票適用運具由地方決定，尊重各個地方政府的決定。

服務瑕不掩瑜

基北北桃1200通勤月票1日上路，可以適用搭乘國道客運、台鐵、桃園機捷、雙北捷運、輕軌、公車、共享單車，以及渡輪等藍色公路交通工具，獨缺共享機車，3日更是新月票上路的首個工作天。

洪孟楷表示，自己就是搭乘桃園機捷到北車召開記者會，過程中除了專用通道有小故障之外，整體是瑕不掩瑜，且今天工作日的機捷有8成滿，顯見通勤需求龐大。但他也指出，月票盡可能納入生活中的用得到的交通工具，而其中還缺乏重要的拼圖：「共享機車」。

北市有，何不延續

洪孟楷指出，過去台北1280月票就有採用優惠的方式，納入共享機車的服務，1200北北基桃月票沒理由不延續。洪孟楷呼籲，政府可以考慮以「加價購」與「定額定時」的方式，讓月票納入共享機車的服務，使更多民眾能夠享受智慧交通的便捷。

吳志剛說，如果月票能納入共享機車的服務，就能減少民眾購買機車的需求，不僅省下荷包，還能達成減碳的效果，同時還能減少停車位的需求。他也呼籲，盼未來月票逐步上路後，也能納入其他縣市的大眾交通運輸系統。

交部：尊重地方決定

針對月票納入共享機車與否，應由地方推行的意見，洪孟楷回應表示，無論是地方或中央推行，民眾的感受是相同的，如果能夠擴大服務範圍，讓民眾享受便捷的交通的話，是中央與地方需要共同合作努力的方向。

對此，交通部長王國材3日視察月票時表示，交通月票適用運具由地方政府決定，如高雄就納入小黃公車、渡輪等，只要地方政府認為適合，就可向交通部提出修正方案，交通部將尊重地方政府決定。

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