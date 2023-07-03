健保部分負擔新制上路惹民怨 健保署公布5大注意事項

健保部分負擔新制7月1日上路，調整門診藥品、急診部分負擔費用，以落實分級醫療，新制上路第一天， 健保署長石崇良前往台北市立聯合醫院仁愛院區及馬偕醫院視察，了解民眾就醫流程及感受，但民眾多抱怨不清楚新制，「感覺領藥變貴了」，並認為政府沒有多加宣傳。健保署表示，因應新制上路，各區業務組派員協同院所宣導，強化民眾諮詢管道。

健保署指出，新制上路前，今年5月初曾進行網路民調，結果顯示，66.1%民眾知道健保署推動「調整健保部分負擔」，交叉分析顯示，年齡愈高者知曉度愈高，60歲以上民眾知曉度達77%。調查結果也顯示，70.7%民眾支持調整「門診藥品」部分負擔，68.9%民眾支持調整「急診」部分負擔。

7月1日新制上路，初期仍有部分民眾可能在就醫時，才知道收費調整，為讓民眾更快熟悉了解新制措施。石崇良指示，全力加強各式大眾傳媒讓民眾了解，健保署各區業務組也透過在地化通路宣導，並積極協同各級醫療院所，於民眾就醫時，即刻提供相關資訊。

民眾目前就醫依新制收費，健保署提醒5項攸關民眾權益的重要內容：

2. 醫院開立慢性病連續處方箋，第1次調劑要收取藥品部分負擔，金額比照一般藥品處方箋需收費，第2次以後調劑維持免收；基層診所則維持過去作法免收。

3. 中低收入者及身心障礙者，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均不調整，維持過去按照基層診所收費方式收取。

4. 民眾到大型醫院急診，會依醫院層級別採定額方式收取，醫學中心調為750元(增加200至300元)、區域醫院調為400元(增加100元)，地區醫院和基層診所維持過去不變，收取150元；中低收入者與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

5. 現行法定免部分負擔的民眾權益均不受影響，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、無職榮民及遺眷、3歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象均不受新制影響。