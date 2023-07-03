高鐵慘了！月票族轉搭1200月票 機捷運量增10%

北北基桃1200通勤月票實施後今天上班首日，桃園市政府交通局長張新福陪同市長張善政至中壢區青埔高鐵A18站視察通勤族使用1200月票情形，發現利用月票搭乘機捷的乘客明顯成長許多；張新福表示，1200月票上路，高鐵青埔站高鐵月票貴很多，買1200月票乘客增加很多，今天機捷運量預估增加10%。

原本通勤族是台鐵為大宗，機捷過去並未加入北北1280月票，現在北北基桃1200月票上路，今天許多搭乘高鐵乘客轉為搭乘機捷通勤，高鐵桃園至台北月票4400元，現在搭乘機捷月票只要1200元，價格差很大，許多桃園站高鐵月票族移轉到1200月票，今天機捷運量明顯增加10%。

北北基桃1200通勤月票7月1日上路，今天是月票實施後的上班第一天，高鐵桃園A18站搭乘機捷到台北的乘客明顯增多，也讓張善政、張新福等市府首長看到1200帶給機捷運量增加的轉機，呼籲上班或上學的通勤族群多多利用1200定期月票搭乘機捷通勤。

張新福說，北北基桃1200月票上路幾天急遽增加使用量，7月1日當天使用設定約7萬多人，到今天上班日，月票設定人數已增加到17萬人，數量預計還會再增加，原來1280使用族群大概28萬到34萬人之間，所以1200月票數量今年有望達到50萬人左右，預計2、3年後可以達到目標79萬人。