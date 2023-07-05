入選米其林、勇奪「500盤」 連知名主持人也被圈粉！西班牙私廚料理法寶學起來！

來自西班牙馬德里的主廚Daniel，美食足跡遍佈世界五大洲，曾擔任星級飯店主廚，於2年前在台北開了西班牙餐廳Jarana，短時間即入選《米其林指南》，並獲台灣首創餐飲評鑑「500盤」的肯定。一道「香煎豬脆耳」被知名主持人評為「嚐起來像彈口的Q糖，膠質部分有嚼勁，帶給食客新的樂趣。」不只如此，受到米其林推薦的Jarana招牌西班牙鴨肝麵、使用5種起司製作的起司蛋糕也擁粉無數。Daniel重視料理的層次感，善用優質橄欖油提升香氣，就是他料理美味的秘訣。

西班牙餐廳Jarana主廚Daniel分享，橄欖油是地中海料理的經典元素，能與各式食材碰撞出新的火花，而且具有健康價值。 圖／聯合線上拍攝

橄欖油不只是健康食材，更是料理的靈魂

「在西班牙，幾乎每一道菜都會淋上一些橄欖油；麵包也會沾著橄欖油吃，這是南歐人的日常習慣。」Daniel分享。無論到哪裡， Daniel主廚的廚房裡一定少不了橄欖油，他認為橄欖油是西班牙料理的靈魂，也是西班牙人日常飲食的一部分。「在西班牙，連炸洋芋片都是用橄欖油。」

Daniel表示，西班牙人使用橄欖油已有數百年歷史，除了能為料理增添風味以外，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸、維生素E及多酚等抗氧化物，具有健康價值；西班牙是全球著名的長壽國家，與西班牙人喜愛透過橄欖油烹煮地中海飲食的習慣不無關連。

最高級的橄欖油，就是使用手工採摘的新鮮橄欖，經低溫冷壓的頂級初榨橄欖油。 圖／聯合線上拍攝

平時Daniel會根據料理的特性，選用不同風味的橄欖油。例如：用在沙拉上，就選用帶有果香、花香、橄欖天然辛辣味的橄欖油；搭配火腿等肉類，則選用辛口、帶著草本香氣的橄欖油，可以與肉類的油脂交織達到巧妙的平衡，讓美味加乘。橄欖油是地中海料理的經典元素，卻能與各式食材碰撞出新的火花。

Daniel主廚平時會根據料理的特性，選用不同風味的橄欖油，創造不同口感。 圖／聯合線上拍攝

「得意的一天」頂級初榨橄欖油X不加一滴水的神奇「西班牙番茄冷湯」

全世界的橄欖油大約有250種，而依照國際橄欖油協會之定義，頂級初榨橄欖油是最高等級標準，因為頂級初榨橄欖油須將新鮮採摘的橄欖，在採摘後限時低溫冷壓而成；而主廚也推薦台灣消費者在市面上容易取得的優質橄欖油就是「得意的一天」頂級初榨橄欖油。

Daniel認為「得意的一天」頂級初榨橄欖油適合民眾在家用來搭配生食、沙拉或冷盤，口感清爽，具有橄欖多酚。Daniel使用頂級初榨橄欖油製做「西班牙番茄冷湯」，選用熟度、水份都剛剛好的宜蘭溫泉番茄，加上大蒜、紫洋蔥、橄欖油，不加一滴水，直接放進調理機裡攪拌均勻，直到橄欖油乳化，再撒上一點麵包丁。

舀一口濃湯送進口中，番茄的酸甜與橄欖油的濃稠質地中和，清新爽口，味道十分立體。一碗湯入肚，不僅相當具有飽足感，也吃進了多種「超級食物」的豐富營養，是一道非常適合夏天的西班牙經典開胃前菜。

「鮪魚塔塔」滋味高雅爽口 幸福感滿滿

集甜、鹹、酸、辣於一身的「鮪魚塔塔」，則是將鮪魚加上洋蔥、酸豆、酸黃瓜及少許芥末，和頂級初榨橄欖油攪拌均勻，放到切片麵包上享用。酸甜、微辣的蔬菜和鮮美海味同步在口中迸放；搭配草本香氣的「得意的一天」橄欖油，增加料理的風味個性，細緻滑潤的口感留有餘韻。這道菜低調而有層次，簡單卻豐富優雅，讓饕客感受到澄澈單純的幸福感。

Daniel主廚使用頂級初榨橄欖油，製作「西班牙番茄冷湯」和「鮪魚塔塔」，這款油適合民眾在家用來搭配生食、沙拉或冷盤，口感清爽，具有橄欖多酚。 圖／聯合線上拍攝

「頂級初榨橄欖油香氛濃郁、層次豐富，適合用來調味，若需長時間燉煮的菜餚，我會選用純橄欖油，它的味道較溫和，和各式料理混搭都不衝突，也能提升料理的風味層次」Daniel建議台灣民眾可用「得意的一天」純橄欖油作為家常料理用油，油質清澈穩定、耐高溫，不易起油煙，無論熱炒或燉煮都可以，一日三餐料理皆可使用，相當適合東方人的烹調方式；而頂級初榨橄欖油用在低溫烹調的料理，更能感受到橄欖香氣，橄欖油讓你在家裡的餐桌就能實踐健康的地中海飲食，享受食物為你點綴的日常風景！

得意的一天純橄欖油（左）和頂級初榨橄欖油（右）來自義大利原裝進口，適合用於不同烹調方式的料理。純橄欖油透過頂級冷壓技術和專業精煉，油質清澈、穩定，適合長時間燉煮的菜餚。 圖／聯合線上拍攝

(廠商合作)