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彌月紅包只包600元「同事嫌不上道」不給蛋糕 他傻眼：這還有公訂價？

聯合新聞網／ 綜合報導
紅包示意圖。圖／ingimage
紅包示意圖。圖／ingimage

同事的新生兒過彌月要包多少紅包？一名網友就分享他包了600元紅包給對方，未料卻被惡言嫌棄「不上道」，甚至拿不到彌月蛋糕，讓他傻眼不已，直呼「彌月紅包也有公訂價？」貼文一出引起網友討論。

原PO透過匿名公社發文表示，他包600元紅包給同事小孩過彌月，上班時卻聽到該同事抱怨「包600元很不上道，連蛋糕都買不起，不知道是包什麼意思的」。

事後，這名同事發送彌月蛋糕給大家，唯獨原PO和另一名同事沒有拿到，他才知道2人沒拿到彌月蛋糕是因為「2人都是包600元紅包」；後來他去問其他人「現在彌月的基本公道價是多少？」對方回應基本1,200元。

原PO不禁納悶600元怎麼會買不到一條毛巾卷的彌月蛋糕？何況前年他也包600元給另一名同事小孩過彌月，當時也有拿到油飯，「我以為彌月紅包只是祝福的心意，沒想到還有公訂價？」

貼文一出，許多網友紛紛留言分享「不包什麼問題都沒有，很多事情是分享喜悅，不是要行情收錢，要行情也要有同等價值」、「那個是見面禮而已，沒有所謂的公道價問題」、「告訴你那位同事，600元是要給她出生的孩子一個見面禮，不是給她補貼生孩子的開銷」、「彌月紅包沒有什麼公不公道價，以為在辦桌嗎？下次這種買個便宜的M號尿布給她就好」。

紅包 爆料公社

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