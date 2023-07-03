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蔡英文：TPASS為通勤族減低負擔 擴大居住地選擇

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
蔡英文（左3）今天上午在行政院長鄭文燦（左2）、交通部長王國材（右3）陪同下，赴機場捷運A1台北車站，視察TPASS實施情形。記者周彥妤／攝影
蔡英文（左3）今天上午在行政院長鄭文燦（左2）、交通部長王國材（右3）陪同下，赴機場捷運A1台北車站，視察TPASS實施情形。記者周彥妤／攝影

今天是TPASS通勤月票上路後的第一個上班日，總統蔡英文說，通勤族赴外縣市上班，得使用多種運具，經濟負擔降低之外，為通勤族減壓，也能擴大其居住地選擇；而三大生活圈一卡通行無阻，代表公共運輸服務邁入新里程碑。

蔡英文今天上午在行政院長鄭文燦、交通部長王國材陪同下，赴機場捷運A1台北車站，視察TPASS實施情形。

蔡英文致詞表示，TPASS上路，代表台灣公共運輸服務，邁入新里程碑，目前三大生活圈只要一卡月票，就可使用捷運、台鐵、客運等交通工具，暢行無阻。

她指出，很多通勤族必須到外縣市上班，一趟路程可能用到很多種交通工具，得精打細算。為了迎接疫後復甦，給大家帶來生活減壓，尤其是為通勤族減壓，讓交通運輸變得更平價，就會更多人使用，也可緩解交通擁塞，邁向淨零碳排，經濟負擔降低之外，也能擴大居住地選擇。

蔡英文說，TPASS是由中央主導、地方參與模式的政策，感謝地方政府、運輸業者響應，有大家支持，才能推出跨域政策，為通勤族提供便捷運輸服務。

她說，TPASS對來台天數多的觀光客，也非常划算，執政團隊會繼續努力，還有更多縣市的月票，目前緊鑼密鼓籌備中，歡迎大家多介紹給有通勤月票需求的朋友使用。

蔡英文 通勤族 機場捷運

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