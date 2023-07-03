快訊

再拚一次！112分科測驗4.2萬人報考 比末代指考還多人

高雄交警把網友當女友帶回家被控性侵 檢認「感情糾紛」兩度獲不起訴

「黑熊戰車」神準砲擊震撼軍方 美軍售案卻迫使它難產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補牙也能矽利康DIY？ 牙醫師提醒小心引發蜂窩性組織炎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
臨時補牙材料聲稱在家就能自行補牙，遭牙醫師打臉。圖／翻攝臉書
臨時補牙材料聲稱在家就能自行補牙，遭牙醫師打臉。圖／翻攝臉書

最近臉書有廣告聲稱可以自行快速補修缺牙、斷牙，影片示範補牙過程輕鬆容易，有如常見的「矽利康」般，長輩看過後蠢蠢欲動想購買使用看看；嘉義市牙醫師公會理事長蘇進敏提醒，不要輕易相信誇大不實的廣告，使用不當可能會牙根斷掉、引發感染甚至蜂窩性組織炎。

蘇進敏表示，首先要了解該商品有無衛署字號？是否為醫療級或為食品級材料？觀察影片像是多次剪輯，非一鏡到底，不是專業人員，自己操作是不是有這樣成效還有待考證，「操作人員是自己，風險要自負」。

因為是自行補牙，不是專業人員，日後引發醫療糾紛反而會推託是消費者使用不當，如果要用這類產品要多深思後續會有醫療糾紛問題。

在專業醫師看來這樣補牙方式依賴牙縫中間，即使牢固，拿不拿得下來是個問題，掉下來可能讓牙根斷掉，如果卡進去神經發炎怎麼辦？有可能造成發炎、感染甚至蜂窩性組織炎。

蘇進敏表示，牙齒補修後還要咬合調整，尤其老人的牙齒要多做幾次才能合適，不是像影片中捏一捏、壓一壓就好了。這類廣告只將好的一面講出來，對於以後可能衍生出的問題不提，等到事情發生就了解到這項產品所帶來的風險。缺牙補牙還是應尋求專業醫師看診。

廣告還附有操作影片。圖／翻攝臉書
廣告還附有操作影片。圖／翻攝臉書
影片中表示材質無毒、無害。圖／翻攝臉書
影片中表示材質無毒、無害。圖／翻攝臉書

醫師 廣告 牙齒

延伸閱讀

「7-ELEVEN暑期同樂會」首波千場報名開跑！7月參與實體限定場次有機會獲得免費地瓜

翔園文旅公司推廣航太教育 暑假安排紙飛機教學及DIY手作

手作DIY、青少年彩妝 竹市社福服中心推多元暑期活動

好「客」迎端午！高雄粽夏市集登場 DIY傳統粄粽、香包

相關新聞

兒科醫涉家暴引譁然 已暫停所有臨床職務靜候調查

一名兒科醫師涉嫌對小孩家暴，引起討論。他任職的單位主管透過個人臉書粉專表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責；他並透露，該醫師...

彌月紅包只包600元「同事嫌不上道」不給蛋糕 他傻眼：這還有公訂價？

同事的新生兒過彌月要包多少紅包？一名網友就分享他包了600元紅包給對方，未料卻被惡言嫌棄「不上道」，甚至拿不到彌月蛋糕，讓他傻眼不已，直呼「彌月紅包也有公訂價？」貼文一出引起網友討論。

王國材：TPASS也是觀光月票 共享機車、渡輪是否納入尊重地方

TPASS通勤月票7月實施，今天是上路後第一個上班日。交通部長王國材表示，上路至今發現很多旅客「多站進出」，此卡也是觀光...

台14甲線又坍！南投上合歡山交通斷 公路局急籲勿上山

台14甲線18.7K翠峰路段昨邊坡坍方，昨下午3時許搶通，但今清晨6時許再次坍方，且落石不斷，翠峰往返昆陽雙向交通受阻，...

市府態度硬起來 新北家防中心：協助孩子聲請保護令

新北市一名小學女生因考第5名被父親要求跪地，用藤條不斷抽打，過程中孩子痛得不斷哀號，小腿傷痕累累，這名父親自拍管教影片上...

TPASS月票上路 謝國樑走訪使用情形 有人月省上千元

今天是TPASS行政院通勤月票上路的第一個上班日，基隆市長謝國樑一早走訪公車站、國道客運和火車站，了解民眾使用情形。台鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦