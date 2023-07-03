補牙也能矽利康DIY？ 牙醫師提醒小心引發蜂窩性組織炎

最近臉書有廣告聲稱可以自行快速補修缺牙、斷牙，影片示範補牙過程輕鬆容易，有如常見的「矽利康」般，長輩看過後蠢蠢欲動想購買使用看看；嘉義市牙醫師公會理事長蘇進敏提醒，不要輕易相信誇大不實的廣告，使用不當可能會牙根斷掉、引發感染甚至蜂窩性組織炎。

蘇進敏表示，首先要了解該商品有無衛署字號？是否為醫療級或為食品級材料？觀察影片像是多次剪輯，非一鏡到底，不是專業人員，自己操作是不是有這樣成效還有待考證，「操作人員是自己，風險要自負」。

因為是自行補牙，不是專業人員，日後引發醫療糾紛反而會推託是消費者使用不當，如果要用這類產品要多深思後續會有醫療糾紛問題。

在專業醫師看來這樣補牙方式依賴牙縫中間，即使牢固，拿不拿得下來是個問題，掉下來可能讓牙根斷掉，如果卡進去神經發炎怎麼辦？有可能造成發炎、感染甚至蜂窩性組織炎。