TPASS月票首個上班日 高雄部分乘客未開卡卡關

台南、高雄、屏東1日推出南高屏999通勤月票方案，持TPASS搭台鐵須走專用道，今天迎來首個上班日，台鐵高雄站加派人力引導旅客，通行順暢，部分旅客因未先開卡無法刷卡出站。

配合行政院TPASS通勤月票，台南、高雄、屏東共同推出南高屏999通勤月票方案，今天遇到首個上班日，台鐵高雄站在驗票閘門設有進站、出站各2道TPASS及地方社福卡專用通道。

中央社記者實際至台鐵高雄站觀察通勤時段民眾搭乘狀況，多數人可判別持TPASS月票須走專用通道；部分乘客購買TPASS後未開卡就直接搭乘，無法順利嗶卡出站，需專人協助開卡才能順利通行。

台鐵高雄運務段段長徐竹平告訴中央社記者，今天是專案啟用第3天，大家仍處於磨合階段，但加派人力引導，秩序良好，僅少數民眾不知道須提前開卡，在出站前工作人員都會直接協助開卡。

吳姓乘客說，專用道以白色、綠色標示，相當明顯，不會有誤判狀況。

林姓乘客表示，專用通道設在兩旁，進出站會與在詢問的旅客卡住，稍微延誤過卡時間。因敬老卡也要走專用通道，有些長輩站在閘門口不知該走哪一道，經引導順利出站。

高雄市交通局副局長劉建邦表示，高雄捷運各站點遇到乘客買票都會詢問是否需要購買月票，也會協助民眾開卡，如果不是馬上要搭乘也能指定開卡日。

張姓乘客說，每天從屏東西勢車站搭火車到高雄，再轉捷運至高雄國際機場站上班；過去購買台鐵2個月的月票約新台幣2700元，加上高捷799方案，每個月通勤要花2000多元，TPASS推出後，真的省很多。

南高屏999通勤月票方案適用3縣市內台鐵、捷運、輕軌、市區客運（含公車式小黃）、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），更是全台提供最多元運具服務的通勤月票。另外，「高雄市區399月票」、「大台南無限搭299/399月票」、「屏東暢行299/399月票」可供民眾選擇。