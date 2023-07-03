王國材：TPASS也是觀光月票 共享機車、渡輪是否納入尊重地方

TPASS通勤月票7月實施，今天是上路後第一個上班日。交通部長王國材表示，上路至今發現很多旅客「多站進出」，此卡也是觀光月票；只要政策沒問題，未來就會持續。至於共享機車未來是否納入，他說像高雄就列入渡輪，因此要用多少運具，地方政府可提案修改，尊重地方決定。

台鐵因票證系統尚未建置完成，初期得先走TPASS專用通道，王國材今天上午前往台鐵台北站視察執行狀況。他在會後受訪表示，TPASS在1日上路後，截止昨晚有30.7萬人設定完畢；1日至2日使用人次41.4萬人次，這兩日雖然不是通勤日，發現也有很多民眾用來觀光旅遊，也有5、6萬人次使用社福卡走專用通道，數量可觀。

他說，起先確有民眾不是很清楚要走專用通道，進而發生誤闖狀況，這一、兩天請導引人員多演練，今天是上路後第一個上班日，上午7時多，他和台鐵局長與副局長聯繫，目前至今專用通道使用順暢。

王國材說，TPASS政策3月底確定，因僅3個月建置期間，除了台北捷運、高雄捷運因有定期票經驗，每個通道都可以刷TPASS通行，包括台鐵、桃園機捷、台中捷運目前都是設置TPASS專用通道，而台鐵預計年底前整合所有閘門通道完畢，短期會加派人員導引，請民眾多包涵，若及早建置完成，就會及早開放。

他說，發現很多乘客「多站進出」，公共運輸各場站很多美食、購物地方，未來這張卡也可促進國內消費，算是一張觀光月票，通勤與觀光雙重使用，讓民眾減輕負擔，也符合淨零排碳目標。

王國材也提到，外界問未來會不會繼續實行TPASS政策，包括總統、行政院長都確定，只要政策沒問題，就會持續下去，而目前是用特別預算，未來就會一般預算支應。

他也說，希望台鐵讀卡機有多幾套準備，若專用通道故障可替換，因為只有3個月準備期，本來明年才能實施，但因政策一出，網路討論度高，所以給公共運輸業者任務，7月前要完成。