台14甲線又坍！南投上合歡山交通斷 公路局急籲勿上山

台14甲線18.7K翠峰路段昨邊坡坍方，昨下午3時許搶通，但今清晨6時許再次坍方，且落石不斷，翠峰往返昆陽雙向交通受阻，民眾無法從南投上合歡山或去花蓮，預計下午2時前搶通，工務段呼籲，非必要暫勿上山，更不要前往災點。

公路總局指出，台14線合歡山公路18.7K翠峰路段上邊坡昨天坍方，經該局派員積極全力排除土石，同日下午3時30分順利搶通，並由保全及機具現場守視，但因夜間降雨，導致今天清晨6時42分再次坍方阻斷道路，工務段已投入搶修。

埔里工務段表示，重大型機具正全力搶修道路，但因現場仍有持續落石致作業困難，預計今天下午2時搶通，同時已通知保全增派人力於台14甲18K翠峰、24K鳶峰及遠端0k霧社及31.5k松雪樓兩端進行管制，用路人如非必要勿前往災點。

公路總局再次呼籲用路人，近期因山區午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，造成部分邊坡不穩定，山區道路易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規畫。