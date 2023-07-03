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今午後熱對流比昨天更旺盛 未來1周酷暑慎防熱傷害

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
本周的溫度偏高，出門需適時補充水份、做好防曬，避免長時間暴露在高溫環境，以防熱傷害。本報資料照片
本周的溫度偏高，出門需適時補充水份、做好防曬，避免長時間暴露在高溫環境，以防熱傷害。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天海峽北部的偏南到西南風增強，北部西側平地對流發展條件較不佳，且白天溫度高，局部有機會達36度，台北盆地到東北部位於弱風區，仍然有午後雷雨的機會。

柯聿寧說，昨晚到今天清晨東南方海面有對流系統接近，恆春、台東沿岸、蘭嶼受到一些降雨的影響，這個系統目前已經減弱，但預估殘留的結構仍會使今天大氣狀況比較不穩定一點，各地山區午後熱對流可能較昨天來的旺盛，到山區附近、河川溪流下游需留意天氣變化、上游是否有大雨發生。

他表示，明天太平洋高壓勢力西伸，大氣結構變得比較穩定，環境風向則轉為西南風，西北部沿岸風力較大，北部的背風側受氣流過山影響天氣較穩定，容易有高溫出現，東半部、北宜交界山區、中部山區還是有對流發展的機會。

周三到周五迎風面的中南部在夜間到清晨有海陸風交會的現象，柯聿寧說，沿岸有局部降雨機會，其中周三可能略明顯一些，周四、周五相對零星，白天期間山區、東半部有局部熱對流發展，受到太平洋高壓影響，午後降雨的規模不會太大。

各地溫度則偏高，柯聿寧說，本周的溫度偏高，出門需適時補充水份、做好防曬，避免長時間暴露在高溫環境，以防熱傷害。

高溫 防曬

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