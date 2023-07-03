快訊

兒科醫涉家暴！小孩臉頰整片瘀青照片曝光 生母還原真相

極端酷熱的夏季來了！ 迎熱浪型天氣 未來1周愈來愈熱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來1周天氣愈來愈熱。周二起水氣減少，加上西南風增強，高溫將愈來愈明顯。本報資料照片
未來1周天氣愈來愈熱。周二起水氣減少，加上西南風增強，高溫將愈來愈明顯。本報資料照片

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有明顯高溫訊號，目前資料看起來，未來一段時間最明顯的天氣特徵是高溫。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天的天氣和昨天仍類似，有午後雷陣雨，但明天開始，太平洋高壓顯著的西伸過來，將會抑制對流的發展，午後陣雨將會減少，這樣的改變就是晴朗炎熱高溫，極端酷熱的夏季來了。準備好因應熱浪型的天氣。

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

高溫橙色36燈號：雲林縣、花蓮縣。高溫黃色燈號：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，未來1周愈來愈熱。周二起水氣減少，加上西南風增強，高溫將愈來愈明顯。

氣象局說，今天各地及馬祖為多雲到晴，南部、東半部地區及恆春半島、澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。西半部及東北部高溫大多33至35度，花東及離島31至32度，並有局部36度左右高溫。

氣象局說，明天各地及馬祖為多雲到晴，澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。今天馬祖易有較強陣風，明天馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率。

氣溫部分，明天起西南風影響，各地大多晴朗炎熱。氣象局說，西半部及東北部高溫大多33至36度，花東及離島31至33度，並有局部36度以上高溫，周五可能更熱 。

明天起西南風影響，各地大多晴朗炎熱。西半部及東北部高溫大多33至36度，花東及離島31至33度，並有局部36度以上高溫，周五可能更熱 。圖／氣象局提供
明天起西南風影響，各地大多晴朗炎熱。西半部及東北部高溫大多33至36度，花東及離島31至33度，並有局部36度以上高溫，周五可能更熱 。圖／氣象局提供
鄭明典表示，有明顯高溫訊號，目前資料看起來，未來一段時間最明顯的天氣特徵是高溫。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，有明顯高溫訊號，目前資料看起來，未來一段時間最明顯的天氣特徵是高溫。圖／取自鄭明典臉書

高溫 馬祖 氣象局

延伸閱讀

今防午後大雷雨 吳德榮：明起至周日最熱 恐現極端高溫

驚見雨神同行「陰陽分界線」 網：一過去直接洗澡

明北部午後持續大雨 這些地區未來一周恐有極端高溫

熱浪、洪患夾擊 歐洲登革熱擴散 瘧疾也恐捲土重來

相關新聞

兒科醫涉家暴！小孩臉頰整片瘀青照片曝光 生母還原真相

一名兒科醫師日前在臉書發文「我打了我的小孩」，涉嫌家暴被通報，多名網友聲援打氣。不過，「嘎老師 Miss Ga」臉書粉專...

新生兒死亡率 15年新高少子化持續惡化

今年前五月我國新生兒出生數比去年同期減少千餘名，全年恐再創新低，在少子化趨勢持續惡化同時，去年我國嬰兒死亡率千分之四點四...

通勤月票上路 今上班日大致順暢 蔡英文將視察

北、中、南三大生活圈「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用，今天是通勤月票上路以來第一個上班日，上午7時許台鐵台北車站...

新生兒死亡率攀 與早產有關

我國醫療水準不輸先進國家，但新生兒死亡率卻高於日本、南韓，且逐年增加，趨勢向上，醫界昨舉辦「降低台灣新生兒死亡率研討會」...

TPASS今遇上班日 台鐵加派人力疏導

北中南三大生活圈TPASS通勤月票前天上路，今天才是首個上班日，政府如臨大敵，總統蔡英文今視察機場捷運，交通部長王國材則...

今防午後大雷雨 吳德榮：明起至周日最熱 恐現極端高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近漸轉西南風，迎風面西南部偶有零星...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦