極端酷熱的夏季來了！ 迎熱浪型天氣 未來1周愈來愈熱

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，有明顯高溫訊號，目前資料看起來，未來一段時間最明顯的天氣特徵是高溫。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天的天氣和昨天仍類似，有午後雷陣雨，但明天開始，太平洋高壓顯著的西伸過來，將會抑制對流的發展，午後陣雨將會減少，這樣的改變就是晴朗炎熱高溫，極端酷熱的夏季來了。準備好因應熱浪型的天氣。

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

高溫橙色36燈號：雲林縣、花蓮縣。高溫黃色燈號：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，未來1周愈來愈熱。周二起水氣減少，加上西南風增強，高溫將愈來愈明顯。

氣象局說，今天各地及馬祖為多雲到晴，南部、東半部地區及恆春半島、澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。西半部及東北部高溫大多33至35度，花東及離島31至32度，並有局部36度左右高溫。

氣象局說，明天各地及馬祖為多雲到晴，澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。今天馬祖易有較強陣風，明天馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率。