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今防午後大雷雨 吳德榮：明起至周日最熱 恐現極端高溫

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今防午後大雷雨 吳德榮：明起至周日最熱 恐現極端高溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天西南部偶有零星短暫降雨，山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。記者侯永全／攝影
今天西南部偶有零星短暫降雨，山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。記者侯永全／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近漸轉西南風，迎風面西南部偶有零星短暫降雨，山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。

今天各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。北部23至36度，中部23至37度，南部24至36度，東部24至37度。

吳德榮說，明天至周日台灣附近盛行西南風，水氣逐漸減少；各地持續高溫炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑。背風面北部、東半部因背風沉降或焚風效應，局部地區將出現38度以上的極端高溫，亦為今年入夏以來，氣溫最高的一段時間，應特別注意。

吳德榮表示，明天至周日山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，迎風面西南部清晨亦偶有零星短暫降雨的機率。

今天各地大多高溫炎熱，明天至周日各地持續高溫炎熱，局部地區將出現38度以上的極端高溫，亦為今年入夏以來，氣溫最高的一段時間。圖／氣象局提供
今天各地大多高溫炎熱，明天至周日各地持續高溫炎熱，局部地區將出現38度以上的極端高溫，亦為今年入夏以來，氣溫最高的一段時間。圖／氣象局提供

吳德榮 高溫 防曬

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