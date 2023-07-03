新生兒死亡率 15年新高少子化持續惡化 死亡率高於日韓 醫界促設專責單位

今年前五月我國新生兒出生數比去年同期減少千餘名，全年恐再創新低，在少子化趨勢持續惡化同時，去年我國嬰兒死亡率千分之四點四，創近十四年新高，新生兒死亡率千分之二點八，為近十五年最高。

醫界呼籲，政府應該要盡速成立專責單位，並且建立新生兒死亡資料庫與死因回溯分析，以降低新生兒死亡率。

新生兒有三大死因

台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟與長庚醫療財團法人昨天舉辦「降低台灣新生兒死亡率研討會」，會中公布台灣新生兒三大死因，分別為「遺傳、基因或染色體突變」、「早產」和「意外事故」，意外事故中又與新生兒趴睡有關。

新生兒死亡率指每千名活產嬰兒於廿八天內死亡數，而嬰兒死亡率為每千名活產兒在一歲前死亡數。台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑表示，根據衛福部統計，去年我國嬰兒死亡率為千分之四點四，新生兒死亡率為千分之二點八，兩者均連三年上升，不僅高於日、韓，與經濟合作暨發展組織國家（ＯＥＣＤ）相較，也屬後段班。

進一步分析不同天數嬰兒死亡率，結果顯示，出生不到一天的死亡占比達三分之一，死亡率一路上升至千分之一點○七，前三名死因依序為源於周產期的呼吸性疾患、與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患、先天性畸形或染色體異常。

對於新生兒過世，其中有高達三分之一在出生後一天內死亡，衛福部長、也是婦產科醫師的薛瑞元在出席上述會議致詞時表示，這包括部分新生兒先天性異常，導致第二孕期（第四至六月）人工流產，或是許多縣市補助活產胎兒，而引產孩子可能會哭一聲，接著死亡，但為申請補助，先寫活產再寫死亡，可能造成統計偏差，必須進一步分析研究真正於出生後一天內死亡個案的死因。

來不及長大的新生兒 製表／元氣中心

去年僅 13萬新生兒

兒童健康聯盟理事長林志嘉表示，去年僅十三萬多名新生兒，「真的嚇人」，而死亡率又高於日、韓，問題如此嚴重，卻無人負責，至今仍找不到主責單位。

他曾向行政院長陳建仁建議成立專責單位，陳建仁也同意，並交由衛福部評估，但衛福部回函卻是「暫不考慮」。

林志嘉說，「政府怎麼可以回這種文」，這是不對的，理應回覆「慎重決定成立專責單位，但怎麼成立要好好討論」。

衛福部發函時，薛瑞元當時人在瑞士，相信他有心做事情，但新生兒死亡率偏高，究竟誰該負責？如果整個政府體系沒人要負責，這是說不過去的。

薛瑞元在聽完所有致詞者談話後，和現場人員致意，隨即離開，並未表達意見。