新聞眼／兒童醫療網 為何變空頭支票

晚孕、少生、不生，國內少子化問題嚴重，已是「生不如死」，死亡人口多於新生兒人數，但新生兒、嬰兒死亡率逐年攀升，更讓困境雪上加霜。衛福部長薛瑞元去年七月上任時公開宣示，台灣「孩子生得少又死得多」，希望把兒童醫療網絡快點做好，愈快上路愈好，但就職即將滿一年，當時「每個孩子都不能少」卻宛如宣傳口號。

針對新生兒死亡率高於日、韓，行政院前院長蘇貞昌曾表示「實在慚愧，不該如此」，但國內新生兒死亡率自前年千分之二點七增至去年二點八，嬰兒死亡率更從千分之四點一增至四點四，不降反升，雙雙創下十多年來的新高。

中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉一句，「新生兒死亡率偏高問題，究竟誰要負責？」戳破政府營造已久的假象。

婦產科醫師出身的薛瑞元，向來重視兒童健康議題注，在新冠疫情期間，看到眾多兒童重症個案，相當憂心，有感而發的說，「台灣兒童醫療網十分脆弱，不強化恐怕十年後，兒童遇到重症都需要往國外送。」

但薛瑞元上任將屆滿一年，當初提出建立核心醫院，每個縣市都要有一家兒童急診醫院，以及建立幼兒專責醫師制度等三大方向，目前均未能落實。

台灣每年數百名一歲以下嬰幼兒死亡，這理應成為重要議題，盡快降低新生兒、嬰兒死亡率，相關單位向行政院長陳建仁建議成立專責單位，陳建仁也同意，但衛福部回函卻是「暫不考慮」。昨天在會場上，有專家再當面向薛瑞元喊話，不料薛瑞元卻快閃離去，僅待廿分鐘就離開研討會。

薛瑞元對於成立新生兒專責單位興趣缺缺，反倒對新北市私立幼兒園餵藥一案頻頻發言，昨天還在強調「該事件還不能說是水落石出，現在斷言都還太早。」在薛瑞元心中，到底是政治重要、還是守護新生兒重要，答案已經很清楚了。