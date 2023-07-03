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新生兒死亡率攀 與早產有關

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
醫師表示，台灣早產兒占比高達一成多，與新生兒死亡原因息息相關。本報資料照片
醫師表示，台灣早產兒占比高達一成多，與新生兒死亡原因息息相關。本報資料照片

我國醫療水準不輸先進國家，但新生兒死亡率卻高於日本、南韓，且逐年增加，趨勢向上，醫界昨舉辦「降低台灣新生兒死亡率研討會」，專家提醒，晚婚、高齡生育、人工生殖、早產均會增加新生兒死亡風險，應建立嬰幼兒死亡資料庫，並進行死因回溯分析。

新生兒醫學會理事長林鴻志表示，在大部分國家，新生兒死亡原因跟周產期呼吸道疾病相關，但在台灣則與早產息息相關，連醫學中心也是如此，日韓早產寶寶占比約百分之六，歐美等國為百分之九，但台灣早產兒占比卻高達一成多。

林鴻志指出，台灣社會晚婚已成趨勢，高齡產婦比率逐年攀升，不少人接受不孕症治療，經由試管嬰兒療程，而成功受孕，如為雙胞胎，約有五成機率早產；至於高齡生育，也較容易導致早產，預估兩三年內還是無法降低早產占比。

「新生兒科醫師、護理人員人力不足。」林鴻志說，大部分一千五百克以下的早產兒，在醫學中心團隊的照料下，存活率達八成五至九成，但人力缺乏，就可能影響存活率；希望健保提供更優渥的給付，鼓勵更多醫界新血投入新生兒醫療體系中。

台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑指出，國內高齡產婦占比持續上升，而人工生殖輔助，提高受孕人數，去年就因此增加一萬多名寶寶，但其中包括早產兒、低出生體重兒，進而導致新生兒、嬰兒死亡率高。

周弘傑建議，應該加強關懷孕婦，注意早產徵兆，提供更多社會支持，另深入分析新生兒、嬰兒死因，及早釐清真正原因，便於修正照護環細節。

至於少子化問題上，台大兒童醫院前院長黃立民表示，建議政府積極打造職場、育嬰、公托等友善生育環境，並讓單身者、同志族群也能生養小孩，才能改善生育率低迷困境。

「台灣育兒環境不友善，這影響著已婚夫婦的生育意願。」新光醫院副院長洪子仁說，現行相關鼓勵政策都屬於一次性，但孩子生下來後的教養、買房等經濟壓力沉重，並非煙火式獎勵所能解決，政府應該提高生育後的國家津貼，並建立照顧、支持等系統，讓大家敢生、願意生。

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