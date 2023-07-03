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健康你我他／老友老伴老本 獨居生活三寶

聯合報／ 文／郎英（中市南區）
「老友、老伴、老本」，是我獨居生活日子裡，不可或缺的三寶。圖／郎英提供
「老友、老伴、老本」，是我獨居生活日子裡，不可或缺的三寶。圖／郎英提供

高齡化少子化世代，想仰賴子女養老，愈來愈不容易，即便我育有三子，低薪房貸養家餬口的壓力，早把他們壓得喘不過氣，我能照顧好自己，就是送給他們最好的人生禮物。所以，「老友、老伴、老本」，是我獨居生活日子裡，不可或缺的三寶。

雖說錢不是萬能，但沒錢卻是萬萬不能，一文錢真能逼死英雄漢，尤其如果想要過著有尊嚴有品味的老後生活，手頭一定要有存款。還在職場時，我努力做好理財規畫，存夠老本，自立自強，不必看人臉色過活；退休後，散步爬山或輕旅行，聽音樂會、欣賞畫展或看電影，把時間金錢花在運動休閒上，既能開拓視野又能調劑身心，絕對比跑醫院看病來得聰明划算。

步入空巢期，一個人住在所難免，但老友不可棄，三不五時聚會，分享喜怒哀樂，凡事有商有量，維繫社會連結人際關係，可以延緩退化預防失智，提升精神健康指數，不讓自己成為社會孤鳥。

至於老伴，能做到「執子之手，白頭偕老」，固然美事，但命數難測，總有一天會須面對獨自終老，學會獨處成了人生必學技能。為自己找個伴，雖單身不孤單，心靈有所寄託，就能正面思考、充滿活力。貓奴也可、狗僕也行，相互陪伴，讓一個人的生活裡，也有滿滿的溫暖關懷，日子自能過得幸福快樂。

獨居 貓奴 理財

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