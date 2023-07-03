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噴灑藥劑 逆風撲面 老農「農藥中毒」

聯合報／ 張武修╱彰濱秀傳醫院職業醫學科主任

七旬農夫一早到農田噴灑除蟲農藥，想趁中午前盡早完成幾分農地的噴灑，因此穿過田埂使勁往前揮灑，不料，十點開始風向轉變，他為了即時完成整場噴灑，不顧所在方位已經從順風上游轉成側逆風向，噴出的農藥霧粒就立即迎面而來，導致他戴的口罩汗濕、夾雜農藥噴霧微粒，不小心也攝入些許，他心知事情不妙。

果然，兩天後他開始頭昏、胸悶、冒汗、胃口漸失、全身無力，家人以為他只是中暑昏熱、懶懶無勁而不疑有他，再過幾天卻變得更嚴重，不吃不喝、整天昏睡，甚至出現精神恍惚、全身大汗，緊急送醫才知道已發生農藥中毒

由於數十年務農，老農深知殺蟲劑的毒性，為了提供適切的治療，家人提供老農夫所用的三種除蟲藥混合給醫院，包括俗稱「萬靈（學名納乃得Methomyl）」、「速滅松（學名撲滅松Fenitrothion）」、「愛快（學名陶斯松Chlorpyrifos）」，都是富含乙醯膽鹼脂酶酵素抑制活性的除蟲劑。

有機磷農藥是目前國內便宜好用、廣為使用的除蟲劑，老農夫因不慎逆風噴霧迎面飛撲，吸入過量，而出現農藥中毒現象，幸經及時搶救及加護病房治療數日，已逐漸恢復。

農委會於四年前試辦農民職業災害保險，更於2021年9月10日起開始納入11項農民職業病，包括生物性七項（如黴菌性角膜疾病、鉤端螺旋體病、恙蟲病等）、物理性兩項（中暑熱痙攣或熱衰竭）、化學性的農藥中毒，以及長期壓迫引起的關節滑囊病變，讓農民工作更有保障。

這位因噴灑除蟲劑誤吸入農藥的農夫，因於農保保險期間，臨床症狀與施作使用三種除蟲劑的時間明顯相關，臨床上建議以實施農業作業引起職業病，給予醫藥費等相關補償。

台灣雖已進入高度工業服務業的經濟型態，但仍有近百萬農保族群，提醒執行農業中包括除蟲劑肥料噴灑的相關產業農民，噴灑時務必謹慎小心。

農民 中毒 保險

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