道交修正條例上路 客運撞行人 駕駛遭吊扣駕照一年
修正過後的道交處罰條例於上周五（6月30日）實行，新北市中和區昨（7月1日）上午10時許，一輛新店客運綠3號在中和區中和路右轉景安路時，撞上走在斑馬線，疑因走進視線死角的趙男，造成趙男左手肘骨折，但客運司機因未禮讓行人，除被罰緩外，還被吊扣職業大客車駕照1年。
據了解52歲蔡姓客運駕駛去年才取得職業大客車駕照，昨駕駛綠3號路線客運時，在中和區中和路右轉景安路時，疑因視線死角撞上斑馬線上的85歲趙男，趙男經送醫後已無大礙，隨後趕至的警方則依法舉發。
中和分局長陳忠龍呼籲駕駛人車輛行經交岔路口時，請務必停車，等待行人穿越行人穿越道始可行駛，若有違反最高可得處新台幣6000元罰鍰；若因未停讓行人通行，因而肇事致人受傷，最高得處3萬6000元罰鍰。行人通過馬路，也請務必遵守號誌管制及停看聽，步行快速通過路口，共同遵守交通規則。
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