健康主題館╱肺癌「無聲殺手」 腫瘤一公分就可能轉移

肺癌被稱為無聲殺手，是因早期沒有症狀，一旦身體出現狀況時往往已是末期，網路搜尋肺癌關鍵字的第一名為症狀。桃園長庚醫院院長楊政達說，肺癌易有抗藥性及遠端轉移，曾遇過患者腫瘤僅一公分，卻已轉移其他器官，國健署和桃園市政府推出能發現肺癌前期的低劑量電腦斷層（LDCT）免費篩檢，若符合條件民眾應善用這項權利。

肺癌初期 沒有症狀

楊政達是呼吸胸腔疾病的權威，他點出肺癌的非特異性，肺癌初期沒有症狀，待癌細胞擴大或轉移時，會依腫瘤位置出現不同症狀，例如中央部位的氣管，通常是與抽菸有關的小細胞肺癌、鱗狀細胞癌，會有咳嗽、咳血、胸悶、吞嚥困難及聲音沙啞；若是肺腺癌，則位於肺的周邊，常因肋膜腔積水而呼吸困難。

他表示，如果遠端轉移到骨頭，會骨頭疼痛；轉移到腦部則是神經相關症狀，曾有病患發現肺部一公分腫瘤時，開刀發現已擴散到肋膜腔、肝臟，即便肺癌有許多治療藥物使用初期有效，但會產生抗藥性，這也是肺癌的死亡率居高不下的原因。

肺曾受傷 當心突變

早期篩檢格外重要，目前LDCT是唯一經過實證能找出早期肺癌的利器，楊政達指出，肺癌的高危險族群，除了已知的抽菸史、家族史之外，肺部曾經受傷的民眾也要留意，特別是肺結核患者，隨著時間增長，疤痕可能會突變成癌症，這類多以肺腺癌為主，而長期暴露於煮菜油煙、石綿、接觸化學或重金屬物質等職業的民眾也該當心。

為此，桃園市政府擴大LDCT免費篩檢對象，針對設籍桃園、40歲以上，具有「菸品暴露」、「相關疾病史、家族史」、「職業暴露」、「空汙及油煙」等危險因子4大類高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層篩檢。楊政達認為，依林口長庚的病例觀察，四成肺癌患者是70歲以上長輩，擴大篩檢必有效益，也需考量各地經費問題，「醫療無限，經費有限，錢還是得花在刀口上。」

聽從醫囑 定期追蹤

雖然LDCT能及早揪出肺癌，楊政達提醒民眾，若檢查出疑似問題，不要過度緊張，聽從醫囑定期追蹤回診即可。曾碰過一位患者篩檢出毛玻璃病變，醫師建議需六個月後追蹤，沒想到患者不信，連續跑了兩間醫院，「三個月內照了三次，答案都是一樣。」反而忽略了六個月檢查的提醒，拖了一年半回診時已肺部積水，確診第四期肺腺癌。

面對網路上真假訊息，尤其是人心惶惶的肺癌，楊政達說，可以觀看醫療院所發表的衛教資訊、公信力的學會，或者大型群組社團，如果是過於單一片面的訊息也要多加查證，建議有疑問直接詢問醫師，或者個管、衛教師，提供最正確的訊息。

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