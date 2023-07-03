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新北敬老、愛心卡可搭台鐵 長者盼納機捷

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導

新北市65歲以上長輩逾70萬人，持有敬老卡約58萬人；身心障礙者有17萬多人，持愛心卡約11萬人，為鼓勵長輩及身心障礙者多出門，7月1日起可持新北市政府核發的敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車，市府粗估一年約增加6000萬元財政負擔。有新北市長輩提到，使用範圍擴大是好事，希望下一步納入桃園機場捷運，會更好用更有感。

新北市社會局副局長許秀能預告，愛心卡使用範圍8月將納入雙北捷運，循序漸進擴大面向，對於敬老卡是否可能納入桃園機場捷運，會再針對財務、需求、系統相容性等做評估，近期將開會討論。

新北市每年編列約15億元補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，敬老卡每月有480點（元），可搭乘北北基市區公車、雙北捷運，但平溪、雙溪、貢寮等偏鄉地區只有火車，此次擴大使用範圍至台鐵，希望鼓勵更多長者出門活動，因為新北市幅員遼闊，生活圈擴及台北市及基隆市，因此將使用範圍擴及台北市、基隆市等台鐵車站，北北基總計有35個車站都可使用。

使用方式是，今年7月1日起持新北市政府核發的有效敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車，起站或訖站其中一站為新北市、台北市、基隆市內任一車站，每趟次最高扣抵點數30點（元）。持敬老卡、愛心卡搭乘台鐵列車需使用TPASS標示專用通道驗票機才能以點數支付，否則會扣取悠遊卡中的儲值金，目前全國尚有宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣內車站尚未建置TPASS標示專用通道。

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