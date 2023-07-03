聽新聞
test
0:00 / 0:00
街頭聽噪音 累犯學習將心比心
新北市環保局今年起規畫環境教育講習課程，除法規教育，也要求違規者與稽查員一同站在街頭，感受刺耳噪音，學習將心比心。有違規者表示，站路邊聽到的聲音確實和騎車時感受不同，「終於能理解為何被檢舉」。
新北近年取締噪音告發逾3萬6千件，進帳1億8千萬元，少數累犯者還是罰不怕，環保局規畫今年起，只要違反噪音管制法累犯者，就要依照環境教育法聽講習課，還要到戶外與稽查員一起站在街頭，學習同理心，也避免荷包再失血。
累犯陳姓男子聽完講習後配合環保局到街頭感受噪音震撼，他說，騎車當下所感受的聲響，與站在路邊感受到的聲音完全不同，能體會為何會遭到其他人檢舉，原來噪音感受會有些盲點。
淡江大學運管系教授羅孝賢說，他認同新北市噪音取締改成全天24小時執行，像是淡水區中正路上常有改裝車飆車，不分白天黑夜，居民不堪其擾，若在噪音熱點架設噪音取締設備，會有嚇阻效果。羅也提醒，執法或配套應更嚴謹，如何準確取締造成噪音車輛、罰則要符合比例原則，才能讓受罰者心服口服。
台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀長期關注交通議題，他說，噪音取締有其必要，許多舊型機車因排氣管老舊聲音大遭檢舉，但原廠價格過高，改裝副牌排氣管，卻因非原廠被開罰不盡合理，值得討論。吳也建議，應建立複檢機制，避免儀器受環境音干擾而冤枉民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言