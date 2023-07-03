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街頭聽噪音 累犯學習將心比心

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北報導

新北市環保局今年起規畫環境教育講習課程，除法規教育，也要求違規者與稽查員一同站在街頭，感受刺耳噪音，學習將心比心。有違規者表示，站路邊聽到的聲音確實和騎車時感受不同，「終於能理解為何被檢舉」。

新北近年取締噪音告發逾3萬6千件，進帳1億8千萬元，少數累犯者還是罰不怕，環保局規畫今年起，只要違反噪音管制法累犯者，就要依照環境教育法聽講習課，還要到戶外與稽查員一起站在街頭，學習同理心，也避免荷包再失血。

累犯陳姓男子聽完講習後配合環保局到街頭感受噪音震撼，他說，騎車當下所感受的聲響，與站在路邊感受到的聲音完全不同，能體會為何會遭到其他人檢舉，原來噪音感受會有些盲點。

淡江大學運管系教授羅孝賢說，他認同新北市噪音取締改成全天24小時執行，像是淡水區中正路上常有改裝車飆車，不分白天黑夜，居民不堪其擾，若在噪音熱點架設噪音取締設備，會有嚇阻效果。羅也提醒，執法或配套應更嚴謹，如何準確取締造成噪音車輛、罰則要符合比例原則，才能讓受罰者心服口服。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀長期關注交通議題，他說，噪音取締有其必要，許多舊型機車因排氣管老舊聲音大遭檢舉，但原廠價格過高，改裝副牌排氣管，卻因非原廠被開罰不盡合理，值得討論。吳也建議，應建立複檢機制，避免儀器受環境音干擾而冤枉民眾。

噪音 淡水

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